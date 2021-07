Les fans de Mylène Farmer campent à Cannes pour tenter d'apercevoir leur star

15h devant le Martinez à Cannes, le soleil brûle, 30 degrés à l'ombre, et sur la plage beaucoup de familles. Mais, dans la torpeur de juillet, des dizaines de fans attendent pour entrevoir leur star, leur idole : Mylène Farmer.

"Il fait chaud, mais il faut souffrir pour être heureux" Michel un amoureux de Mylène Farmer

Ils sont là, parfois depuis des heures, et se font passer leurs "infos" : "Mylène serait dans sa suite et quitterait le Martinez vers 15h30 pour aller au Palais à la projo" dit un des fans Michel qui porte à sa main un bracelet "Mylène on t'aime". Plus loin Greg attend avec un énorme bouquet de fleur qui tient à peine dans ses bras.

"C'est pour Mylène ce sont ses fleurs préférées, c'est pour lui dire que je l'aime" Greg

Le jeune homme de trente ans a vécu avec Mylène, son enfance, son adolescence "elle dégage tellement de féminisme" il a vu ses clips, ses concerts. Et espère pourvoir lui montrer son amour. "Je suis fan aussi" crie plus loin Eric. Ce quadragénaire chantonne aussi pour patienter "je suis libertine" sa chanson préférée, qu'il a vu en concert début des années 90.

"Elle est belle, regardez"

Quand la star sort il ne l'aperçoit qu'un instant, à peine le temps de se rendre compte que c'était elle, mais il est heureux "59 ans belle femme quand même". Ce soir il se remettra en quête à la recherche du nouveau lieu de résidence de sa star. Car après le Martinez elle logera dans une résidence privée loin du centre-ville en ébullition.