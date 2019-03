Les fées des bennes recyclent vos déchets pour en faire des objets du quotidien ou de déco

Valenciennes, France

Ce ne sont pas des fées avec des ailes et des paillettes, non celles ci se font appeler les fées des bennes à Valenciennes et il y a aussi des hommes.

Avec leur baguette magique, ou plutôt leur imagination ils sont une dizaine de l'association la Boite Atout à transformer tous vos déchets non pas en carrosse magique mais en objets du quotidien ou encore en bijoux, c'est donc un conte moderne avec des fées qui veillent sur notre planète.Elles récupèrent tout ce qu'elles peuvent recycler dans la rue, dans les brocantes, lors de déménagement, elles ont même un partenariat avec Valenciennes Métropole pour aller récupérer du matériel qui leur manque comme des chaises ou encore des anciens pots de peinture.Elles font partie aussi du Défi 0 déchets de l'agglomération, elles apprennent donc aux familles qui participent à réaliser par exemple des tawashi, des éponges en tissus.

"rien ne se perd tout se transforme"

Ces bonnes fées appliquent à la lettre la célèbre maxime "rien ne se perd tout se transforme", des baleines de parapluie cassées deviennent par exemple des tiges de fleurs avec des boutons de couture, et une vieille chambre à air de vélo peut se révéler en bijoux assure Samira, la fondatrice de l'association

tout est possible en fait, avec un morceau de carton, avec un clou ou avec un bout de planche qui traîne sur un trottoir tout est possible il suffit juste de prendre le temps et d'oser

Miss Copacabana en capsules de café © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

L'association a depuis peu une boutique-atelier. Dans la devanture Miss Copacabana, un mannequin avec une robe en capsules de café compactées, une oeuvre très colorée qui fait réfléchir à la surconsommation d'emballage.

Derrière la partie boutique de cette association d'économie sociale et solidaire, l'atelier avec une grande table où les adhérents viennent créer lors d'ateliers, des ateliers qui redonnent vie à des objets mais aussi à certains adhérents

ils créent et quand ils créent, ils sont fiers d'avoir fait quelque chose. C'est exposé et c'est vendu donc ça prend encore une autre ampleur et ils laissent leurs ailes se déployer pour repartir de plus belle

Les fées de la benne interviennent aussi dans des EHPAD, durant les quartiers d'été ou encore lors d'opération spéciale comme le Père Noel réduit ses déchets, où avec l'aide de lycéens d'Anzin ont crée des emballages cadeaux en tissus pour éviter le papier.

Chaque article vendu est pesé, en 2018 elles ont transformé 800 kilos de déchets qui n'ont pas fini à la poubelle.