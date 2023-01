VIDEO - "Les félins se frottent dessus ! " : les sapins font le bonheur des animaux du zoo de Mulhouse

C'est Noël en ce moment pour les animaux du zoo de Mulhouse. Comme chaque année, ils attendent avec impatience les sapins récupérés après les fêtes. Débarrassés des décorations et restés au naturel, ils sont déposés par les soigneurs dans les enclos.

Nourriture pour les bœufs musqués

Les sapins font le bonheur des bœufs musqués. " Ils adorent manger les aiguilles et les écorces des sapins. Avec leur grande fourrure, on les voit aussi se frotter dessus. Ils aiment imprégner leur odeur sur les sapins," explique Justine Godin, responsable herbivore au zoo de Mulhouse.

Les boeufs musqués se précipitent sur les sapins © Radio France - Guillaume Chhum

Ces animaux sont habitués à ces essences de conifères, puisqu'ils ont l'habitude d'en avoir dans leur milieu naturel. Ils vivent habituellement au Canada et se régalent. Le sapin leur fera au moins une semaine.

Les félins se frottent dessus et les singes essayent de récupérer la nourriture à l'intérieur

Dans les enclos des tigres et des panthères, ces sapins permettent aux félins d'imprégner leur odeur, ils aiment se frotter dessus.

Chez les signes, cela sert de puzzle alimentaire. "On met des petits vers de farine dans les sapins, pour que les capucins puissent aller les chercher. Ils vont essayer de trouver leur nourriture dans les épines, ce qui complexifie la prise alimentaire. Ils vont prendre plus de temps pour s'alimenter et ça va prendre plus de temps," souligne Benoit Quintard, vétérinaire au zoo de Mulhouse.

Les capucins aiment aller chercher leur nourriture dans les sapins © Radio France - Guillaume Chhum

Cette présence de sapins dans les enclos permet donc "l'enrichissement" des animaux. Les sapins ont donc une deuxième vie après Noël !