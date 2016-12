VIDEO - Les flamants roses du zoo de Mulhouse vaccinés contre la grippe aviaire

Alors que la menace de l'épizootie de grippe aviaire H5N8 est toujours élevée en France, tous les oiseaux du zoo de Mulhouse ont été vaccinés. Ce mardi, ce sont les flamants roses qui ont eu droit à leur petite piqûre. Les vétérinaires du zoo ont du s'organiser pour ne pas les stresser.

Séquence inédite ce mardi au zoo de Mulhouse, les flamants roses ont été vaccinés contre l'épizootie de grippe aviaire H5N8. Les vétérinaires du zoo ont été mis à contribution. Un moyen avant tout préventif, pour éviter tout risque de contamination sur ces oiseaux considérés comme sensibles. Une mesure, alors que le menace de grippe aviaire reste élevée en France et en Alsace.

Le personnel aux petits soins avec les flamants roses

Une centaine de flamants roses ont été vaccinés au total. " L'objectif est de les protéger d'une contamination extérieure. Mais aussi de protéger les élevages alentours, si nos oiseaux sont vaccinés, ils ne sont plus contaminants,' explique Brice Lefaux, vétérinaire et directeur du zoo de Mulhouse. Quatre soigneurs sont donc rentrés dans la cabane des oiseaux, ils ont attrapé les flamants. Les vétérinaires ont effectué la vaccination et les flamants ont été relâchés une petite minute plus tard, dans les étangs.

Brice Lefaux le directeur du zoo de Mulhouse explique l'utilité de la vaccination Partager le son sur : Copier

En plus des flamants roses, la totalité des 432 oiseaux du zoo de Mulhouse ont été vaccinés. Il y a 13 espèces protégées et 70 espèces différentes. Des oiseaux qu'il est difficile de confiner, à cause du stress, d'où l'utilité de la vaccination.

Reportage sur cette vaccination des flamants roses au zoo de Mulhouse Partager le son sur : Copier

Les flamants roses pendant leur piqûre © Radio France - Guillaume Chhum

.