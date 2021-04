Les flâneurs du parc Suzon à Dijon oublient la COVID-19 le temps d'une balade

Ils sont une dizaine de personnes à faire le tour de l'étang au centre du parc Suzon de Dijon (Côte-d'Or), ce jeudi 15 avril. "Il y a un beau décor printanier, décrit Johnny, 31 ans, des beaux arbres fleuris tout autour de l'étang, des cerisiers. C'est tellement apaisant", sourit celui qui observe la nature dans ce qui est le jardin japonais de Dijon.

Balade et photos à l'ombre des cerisiers

Comme Johnny, Chloé, 39 ans, se balade autour de cet étang et de son jet d'eau. C'est une vraie respiration qu'elle s'offre : "c'est magnifique, c'est agréable, on vient avec les enfants on se promène. Ça change, c'est vraiment dépaysant", raconte celle qui est entourée de sa famille. Mais elle n'est pas la seule qui est venue accompagnée. Pierre est venu avec sa compagne et une poussette se promener à l'ombre des cerisiers en fleurs. "Les fleurs ça fait toujours du bien, sourit-il, surtout pour casser la monotonie en ce moment avec le confinement."

Le jardin japonais de Dijon (Côte-d'Or). © Radio France - Cédric Hermel

"Tout ça, ça redonne du baume au cœur", lance Marco, appareil photo à la main. "On est venu prendre des photos du parc, de ses couleurs rose, verte, de cette belle fontaine, bref : profiter des beaux espaces verts." Un petit parc qui est un petit coin de Japon pour Virginie, une promeneuse du jeudi.

"J'ai dit à mes enfants qu'on allait au Japon cet après-midi", Virginie, une promeneuse

"Cet après-midi, j'ai dit à mes enfants "on va au Japon", eh bien voilà", affirme Virginie, une promeneuse accompagnée de ses enfants. "C'est vrai qu'on s'y croirait, même s'il manque un tout petit peu de soleil. Avec un tout petit peu plus de couleurs, ça serait parfait. Vraiment", tempère Marco, le photographe.

"C'est joli, c'est poétique, c'est rose, c'est frai : ça fait penser au printemps", commente Chloé. Finalement, c'est Pierre qui a le dernier mot : "C'est vrai qu'on est bien. On est bien oui", termine-t-il.