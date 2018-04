Le club amateur souhaite établir le record d'affluence pour un match de 2e division de district samedi face à Steenvorde. 1 000 spectateurs sont espérés. Et les bénéfices iront à une association pour aider à la scolarisation de deux enfants sourds.

Arnèke, France

Le stade municipal d'Arneke dans les Flandres va connaître une affluence très inhabituelle ce samedi. En moyenne, les matchs de l'équipe réserve qui évolue en 2e division de district (soit le 11e niveau) sont suivis par une cinquantaine de spectateurs. Là environ un millier sont attendus par le club. L'idée est de battre le record d'affluence pour un match de ce niveau "En fait plutôt que battre, c'est établir ce record car à ma connaissance il n'existe pas, s'amuse Julien Bollengier, le gardien de but, à l'initiative de ce record. Ce sera vraiment du jamais-vu. Des clubs amateurs ont déjà connu de grosses affluences pour des matchs de Coupe de France, mais jamais en championnat"

En plus du match programmé à 17h, le club d'Arneke organise des animations tout au long de la journée : tournoi de jeunes, présence de géants des Flandres, structures gonflables...Et il y a un enjeu sportif également puisque Arneke, 2e du classement, reçoit le leader et voisin Steenvorde.

L'argent récolté ira à une association

Et ce record va servir une bonne cause, chaque spectateur devra payer au moins 1 euro pour assister à la rencontre "La somme récoltée sera reversée à l'association Un code pour Léla, qui aide à la scolarisation des enfants sourds, en mettant à leur disposition en classe un codeur. Ainsi ils peuvent suivre une scolarité normale". Et l'argent bénéficiera à deux enfants sourds du secteur d'Arneke, dont la petite Lalie.

Donc deux bonnes raisons de venir ce samedi à 17h au stade Municipal d'Arneke dans les Flandres !