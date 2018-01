Une bande de plus de 80 oies a élu domicile sur le terrain d'honneur du stade Georges Cuvilly de Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras. Bucoliques pour certains, encombrantes pour les autres puisqu'elles se nourrissent de la pelouse et la recouvrent de déjections.

Saint-Laurent-Blangy, France

Elles sont arrivées il y a un peu plus d'un mois mais plutôt que de migrer "vers le midi, la Méditerranée" comme le dit la chanson, les oies ont élu domicile en plein centre ville de Saint-Laurent-Blangy. Et plus précisément sur le terrain de foot utilisé par les licenciés de l'Etoile Sportive.

Elles se rassemblent là en fin de journée et repartent le lendemain matin... pour revenir tous les soirs. Les élus locaux et les sportifs ne peuvent que constater les dégâts! "Elles pincent l'herbe et l'arrache avec la racine" observe Christian Béharelle l'adjoint au maire en charge des sports. Résultat, le terrain devenu impraticable a été fermé par arrêté municipal. D'autant que la multitude d'impressionnantes déjections qui recouvrent le gazon le rendent particulièrement glissant.

Les 400 licenciés du club de foot immercurien doivent donc se contenter du terrain synthétique qui jouxte le terrain d'honneur. Mais avec 18 équipes inscrites dans les divers championnats, il va falloir jongler avec le calendrier dès la fin de la trêve hivernale: "on a en moyenne 9 équipes qui jouent à domicile", calcule Raymond Malderet, le secrétaire de l'Etoile Sportive.

On a tenté de les éloigner, elles sont revenues plus vite que le chauffeur!

La municipalité de St Laurent-Blangy a pris des arrêtés, l'un visant à la stérilisation des oeufs l'autre qui interdit de nourrir les volatiles, mais en vain. "On a même tenté de les éloigner", se souvient Christian Béharelle mais il ajoute aussitôt avec un sourire: "le chauffeur les avait conduites jusqu'à un parc de la métropole lilloise qui était intéressé... quand il est revenu pensant avoir mené à bien sa mission, on lui a montré les oies qui étaient revenues plus vite que lui"!