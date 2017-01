Le club de foot de Villaines-la-Juhel lance son album Panini !

C'est une première dans le département. L'US Pays de Juhel vient de sortir son album de vignettes autocollantes. Et ça cartonne !

C'est fou comme ça rappelle des souvenirs l'album Panini ! L'odeur de la colle en pot, l'odeur du cartable en cuir, ça sent les années 70-80, les Verts de Rocheteau et les Bleus de Platini. En fait le Panini traverse les âges sans prendre une ride. C'est indémodable et ça existe encore pour celles et ceux qui pouvaient en douter. Pendant l'Euro-2016, par exemple, les photos de Griezmann et de Ronaldo ont connu un énorme succès.

Un album de 250 vignettes à coller et ça cartonne !

Le club de Villaines-la-Juhel a donc cédé à la mode emboitant le pas à d'autres petites formations un peu partout en France. L'idée a été lancée l'été dernier. Projet rapidement accepté. Puis est venu le temps de la réalisation. Les 250 joueurs, dirigeants et bénévoles de l'US Pays de Juhel ont été photographiés, les petits, les plus grands, les vétérans, tout le monde au sein du club. L'album a ensuite été fabriqué, les vignettes autocollantes aussi. Juste avant Noël, le Panini nord-mayennais a été lancé.

De jeunes joueurs et dirigeants de l'US Pays de Juhel avec leur album Panini © Radio France

Créer une animation, faire le "buzz" et au-delà du foot faire participer toute la population de coin de Mayenne, un projet rassembleur, bien vu par les temps qui courent ! En fait, personne, ici, ne s'attendait à un tel engouement, ça fonctionne à plein régime. Plus de 15.000 vignettes ont été vendues et échangées en quelques jours. Les footballeurs et les habitants de Villaines-la-Juhel peuvent être fiers d'avoir réussi leur pari. L'album coûte 5 euros, les 10 vignettes c'est 1 euro et le tout est disponible dans plusieurs commerces de la commune.