Les footballeurs niçois entreront sur Johnny Hallyday à la Beaujoire

La ligue de football professionnel a décidé de rendre hommage à Johnny Hallyday dans tous les stades, ce week-end. Une initiative saluée par Lucien Favre et Arnaud Souquet. L'entraîneur et le défenseur de l'OGC Nice se sont exprimés sur la disparition de la star française en conférence de presse.

La ligue de football professionnel a décidé de rendre hommage à Johnny Hallyday sur l'ensemble des pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Une chanson de l'artiste français, disparu mercredi dernier à l'âge de 74 ans, sera diffusée au moment de l'entrée des joueurs sur le terrain. Pour les Niçois, ça sera à Nantes, ce dimanche à la Beaujoire.

Hommage à Johnny dans tous les stades



En hommage à #JohnnyHallyday, l’ensemble des équipes de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2 feront leur entrée sur la pelouse ce week-end au son d’un morceau de son répertoire



Communiqué → https://t.co/VYoaSsLYcHpic.twitter.com/EXnYRq6zvP — LFP (@LFPfr) December 7, 2017

Johnny Hallyday s'est produit à plusieurs reprises au stade de la Beaujoire. La voix du rockeur français retentira de nouveaux quand les Canaris et les Aiglons fouleront la pelouse avant le coup d'envoi. Une initiative saluée par Lucien Favre et Arnaud Souquet. L'entraîneur et le défenseur du Gym ont évoqué la disparition de l'idole des jeunes, en conférence de presse.

" Chez moi, en Suisse Romande, on a grandit avec Johnny, Syvlie Vartan... Les acteurs et chanteurs français vivaient avec nous. C'est spécial Johnny. Cela fait quelque chose, on peine à y croire. " - Lucien Favre

" C'est une très bonne idée de lui rendre hommage comme ça. Comme tout le monde, j'ai écouté des titres de cet immense artiste. Les Etats-Unis ils avaient Michael Jackson. Nous on avait Johnny. " - Arnaud Souquet

On compte sur Lucien Favre pour donner à ses joueurs l'envie d'avoir envie de ramener un résultat de Nantes. Balotelli ne devra pas se gêner pour allumer le feu dans la défense nantaise.