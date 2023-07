Les gendarmes à cheval mobilisés cet été autour du lac du Bourget

Ils ne passent pas inaperçu. Depuis ce lundi 24 juillet, six gendarmes et leurs chevaux patrouillent autour du lac du Bourget, comme les deux étés précédents. "On en voit pas souvent et ça impressionne le petit", confie Nicolas accompagné de son fils de trois ans. Une réaction qui ne surprend pas Laurenne, 25 ans, perchée sur son cheval. "Ça rapproche, les gens viennent souvent nous voir pour nous parler", explique la cavalière, membre de la Garde Républicaine depuis un an.

Surtout de la prévention

C'est la communauté d'agglomération Grand Lac qui a de nouveau fait appel à ces gendarmes d'un genre un peu spécial, comme lors des étés 2021 et 2022. Les patrouilles à cheval interviendront surtout sur les lieux à forte fréquentation comme les plages ou les parkings, de la plage du lac du Bourget jusqu'à Conjux en passant par les plages du Rowing et du Lido. "On sait que la fréquentation du lac est plus importante dans ces zones en été, donc faire appel à la Garde républicaine est aussi un moyen de compenser cette augmentation de population dans la région et d'épauler les forces de l'ordre", explique Thibaut Guigue, vice-président de Grand Lac.

Ces six cavaliers de la gendarmerie sont avant tout mobilisés pour faire de la prévention. "C'est qu'ils en imposent ! Quand vous avez en face de vous un cheval d'1m85, vous avez forcément plus de respect envers le gendarme", explique le général Christophe Marietti, commandant de la région de gendarmerie d'Auvergne Rhône-Alpes. "Sur leur monture, les militaires sont aussi plus visibles, et ça rassure aussi la population."

Laurenne, 25 ans, patrouille avec cinq autres cavaliers sur les bords du lac du Bourget © Radio France - Brian NICOLAS

Plus pratique et écologique

En plus d'être rassurant, l'utilisation des chevaux permettrait une intervention plus rapide dans certains lieux difficiles d'accès, par exemple dans les espaces réservés aux piétons comme des forêts ou des sentiers. Ils peuvent aussi détecter des départs d'incendie. "Tout ça sans polluer donc c'est un vrai atout écologique" explique le général Christophe Marietti.

Autour du lac du Bourget, les cavaliers resteront mobilisés jusqu'au 31 août. La communauté d'agglomération Grand Lac compte bien réitérer l'expérience l'année prochaine, même si le dispositif devrait cependant être moins important avec les Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront en juillet 2024.

La Garde Républicaine est aussi présente cet été autour du Lac d'Annecy, mais également dans les départements de l'Ardèche et du Puy-de-Dôme.