Oloron-Sainte-Marie, France

Ce sont des touristes qui ont remarqué l'animal dans le véhicule, et ne voyant pas le propriétaire venir, ils ont fini par appeler les forces de l'ordre.

La gendarme Stéphanie Zago et ses collègues sont intervenus, elle raconte : "en fait on a été prévenus sur le coup de 17 heures par un groupe de touristes qui étaient sur la place Jaca depuis 13h30, ils étaient en train de boire un verre dans le bar d'à côté. Et ils nous ont signalé qu'il y avait un chien dans une petite camionnette depuis 13h30, et depuis cette heure là, le chien n'avait pas vu son propriétaire. Il avait l'air assoiffé parce qu'il transpirait beaucoup de la langue, et il n'avait pas d'eau. Le véhicule était fermé à clé, les vitres aussi. J'ai pris contact avec ma hiérarchie et le parquet de Pau pour demander l'autorisation de casser la vitre, parce qu'on ne fait pas ça comme ça. Nous avons récupéré le chien, nous lui avons donné à boire".

Le propriétaire est convoqué à la gendarmerie

"On connait le propriétaire, ajoute-t-elle. Nous l'avons contacté, il sera convoqué à la gendarmerie. Quand il est arrivé, il n'a pas compris pourquoi on lui avait cassé sa voiture. Il voulait déposer plainte contre nous parce que pour lui le chien ne risquait rien".

L'animal va être confié à une famille d'accueil