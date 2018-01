Les gendarmes de la Compagnie de Chinon ont sauvé une petite chienne mercredi dernier, qui était coincée dans les branches au milieu de la Loire en crue.

Victoria: c’est le prénom que les gendarmes de Chinon ont donné à ce Beagle. Mercredi après-midi, au niveau du pont de port boulet, les militaires ont récupéré l'animal à l'aide d'une barque sous la houlette d'un garde assermenté du secteur.

Victoria a été récupérée à l'aide d'une barque - Gendarmerie d'Indre-et-Loire

Les gendarmes ont repéré l’animal coincé dans les branches d’un arbre immergé. La chienne a été confiée au chenil de la Communauté de Communes de Savigny-En-Véron ( 02 47 58 43 38) où elle attend son maître avec impatience!!! Il s’agit d’une beagle femelle non pucée non tatouée et manifestement assez âgée, précisent les gendarmes.