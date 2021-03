Les gendarmes de l'Aveyron et de l'Ariège roulent en voiture électrique

C'est une nouveauté 2021 : des gendarmeries et commissariats vont recevoir des voitures électriques. En Ariège et en Aveyron, une Renault Zoé vient d'arriver. Elle n'ira pas courser les bolides mais la Zoé électrique des gendarmes leur permettra de circuler plus discrètement.