Les gendarmes de l'Eure ont de l'humour. Ils parodient sur leur page Facebook le générique du 8e épisode de la saga Star Wars pour délivrer leur message tout à fait sérieux. L'occasion aussi pour eux de rappeler qu'ils sont des hommes et des femmes comme tout le monde.

Eure, France

Les gendarmes du groupement de l'Eure sont drôles et doués pour la communication. Ils le prouvent une nouvelle fois avec cette parodie du générique de la saga Star Wars dont le huitième épisode vient de sortir.

A l'Eure de la Force ...

Sur leur page facebook, suivie par 20 000 fans et créée il y a trois ans, l'officier chargé (entre autres missions) des réseaux sociaux met en scène une parodie du générique de la saga d'Anakin Skywalker.

L'objectif est double pour eux, explique l'officier à l'origine de cette reprise humoristique (avec un autre aspirant gendarme): "pour nous Facebook est un vrai moyen de toucher tout le monde. Nous arrivons à délivrer des messages très sérieux de prévention sur un ton décalé", dit-il.

Les gendarmes eux aussi s'amusent sur Facebook ...

Au-delà du message de fond sur le travail de la gendarmerie, l'utilisation de ces parodies sur leur page Facebook permet aux hommes et aux femmes du groupement de l'Eure de casser leur image un peu stricte. "L'idée est aussi de montrer que derrière chaque gendarme il y a un homme et une femme comme les autres qui va aussi surfer sur facebook et qui a les mêmes préoccupations que tout le monde". Une opération réussie qui a déjà séduit 16 000 padawans ...