Les gendarmes de l'Hérault recherchent les propriétaires de billets de banque

Les gendarmes de l'Hérault recherchent les propriétaires de centaines d'objets retrouvés après le démantèlement en juin dernier d'un réseau de cambrioleurs qui sévissaient dans l'Hérault, le Gard et l'Aude.

Plus de 200 objets issus de cambriolage sont présentés en photo sur ce blog

La gendarmerie de l'Hérault lance un appel pour retrouver les propriétaires de multiples objets volés qui n'ont pas pu être restitues. En juin dernier, le Groupe d’Enquête et de Lutte Anti-Cambriolages de la brigade de Castelnau le Lez a démantelé un réseau de cambrioleurs qui sévissaient dans l'Hérault, le Gard et l'Aude. Elle a ainsi pu mettre la main sur des centaines d'objets volés mais plus de 200 sont toujours en souffrance.

La gendarmerie a donc mis en ligne les photos de ces objets sur un blog. Au total ce sont 227 objets qui y sont présentés un par un en photo. Sans surprise on y trouve des dizaines de montres, de nombreux bijoux, bagues, chaines, boucles d’oreilles, médaillons ou pendentifs, et bien sur de la Hifi, des téléphones portable, des appareils photos, des tablettes, des casques audio et des ordinateurs.

On cherche même les propriétaires de billets de banque

Un revolver a aussi été retrouvé, plusieurs trousseaux de clés de voitures Plus insolite, des sacs de voyages, des outils de bricolage, des vêtements, des bibelots, un cadre de vélo ou des chaussures de ski. Enfin carrément improbable, les gendarmes mettent aussi en ligne les photos d'argent liquide, mais pas n'importe quoi : des billets de 100 et 200 francs français, des francs belges, de la monnaie vietnamienne et même des billets des Emirats arabes unis.

Si vous reconnaissez ces objets il faudra vous manifester auprès des gendarmes et apporter un minimum de preuve pour les récupérer. Vous pouvez contacter les gendarmes par mail : gelac-cll.objets-voles@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Pour visualiser les objets c'est ici