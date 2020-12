Les gendarmes de la Dordogne ont élu la plus belle moustache du Périgord

Début novembre, la gendarmerie de la Dordogne avait encouragé les Périgourdins à se faire pousser la moustache et à se prendre en photo pour soutenir l'opération "Movember". Après plus d'un mois de compétition, les gendarmes ont élu la plus belle moustache du Périgord.