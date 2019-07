Les gendarmes de la Lozère débarquent sur Twitter

Un compte ouvert en début de semaine et qui affiche déjà près de 600 abonnés.

SAID MAKHLOUFI

Lozère, France

C’est un nouveau mode de communication pour les militaires lozériens. De plus en plus de groupements de gendarmerie ou de centres opérationnel des pompiers créent leurs comptes sur Facebook et sur Twitter. La gendarmerie de Lozère est la 27e compagnie à ouvrir un compte Twitter en France.

Il s'agit souvent d'un bon complément quand ils interviennent sur le terrain explique l'adjudante Marina Prigent du groupement de gendarmerie de Lozère, c’est elle qui gère le compte twitter : "avec cet outil, on va pouvoir communiquer plus vite, notamment sur des messages d’alerte".

Depuis sa création en début de semaine le compte twitter de la gendarmerie de Lozère est un véritable carton. Beaucoup de médias nationaux ont relayé sa création et salué cette initiative.