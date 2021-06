Les gendarmes de la Savoie interviennent pour un enlèvement, c'était un enterrement de vie de garçon...

La gendarmerie de la Savoie publie ce mardi sur son compte Twitter une intervention insolite. Le 28 mai dernier un témoin appelle la gendarmerie car il assiste à un enlèvement en plein après-midi sur une aire de repos de l'autoroute A 43, à hauteur du lac d'Aiguebelette. Ce signalement est pris au sérieux, et de gros moyens sont rapidement déployés.

Deux voitures repérées

Les gendarmes repèrent deux voitures qui roulent en direction de Chambéry. Dans la première ils voient quatre personnes dont "la victime" ligotée et bâillonnée. Et dans le deuxième véhicule, trois autres personnes, l'une d'elle semble détenir une arme de poing. Les deux voitures sortent alors de l'autoroute et vont en direction du centre ville de Chambéry.

Arrestation devant le tribunal

Près d'une quinzaine de gendarmes de la compagnie et de l'EDSR (Escadron départemental de sécurité routière) convergent vers le centre ville, renforcés par la police municipale et la police nationale de Chambéry. C'est sous les fenêtres du tribunal que les deux voitures sont finalement interceptées par un équipage du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) et par un équipage de la BAC.

Les forces de l'ordre interpellent et menottent l'ensemble "des agresseurs", avant d'apprendre qu'il s'agit d'un enterrement de vie de garçon et que l'arme est factice... Le futur marié et ses amis sont repartis libres "après une belle frayeur" écrivent les gendarmes sur leur compte Twitter.