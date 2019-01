Les gendarmes de Saint-Malo interceptent des motards à poil

Voilà une info qui ne manque pas de chien ! Elle a été publiée par la gendarmerie d'Ille et Vilaine sur sa page Facebook. Un motard a été intercepté ce mercredi en début d'après-midi dans les rues de Saint-Malo par la Brigade motorisée. Le motard circulait avec trois chiens sur son engin, sur le réservoir et la selle de sa moto, et il ne disposait d'aucun dispositif adapté.

Bonne "patte", les gendarmes l'ont laissé repartir à pied, mais il a tout de même été verbalisé. Le motard est reparti à pied, sans doute de mauvais poil. Les gendarmes eux, s'en lèchent les babines sur leur page Facebook.