Les gendarmes gardois qui ont neutralisé un braqueur sur l'A7 la semaine dernière témoignent

Le couple de gendarmes gardois en civil qui a neutralisé un braqueur dans la Drôme pendant les vacances de la Toussaint ont été reçus ce vendredi par le patron des gendarmes du Gard. Ils les a félicités pour leur geste.

Le couple de gendarmes, qui travaillent ensemble à la compagnie de Vauvert, rentrait de vacances ce dimanche 5 novembre. Avec eux , leur fils de 7 ans. Sur l'A7, parce qu'ils souhaitent acheter du nougat, les conjoints s'arrêtent sur l'aire de Montélimar (Drôme). C'est là que le mari s'aperçoit d'un mouvement de foule inhabituel. C'est un homme, cagoulé, qui est en train de braquer le caissier de la boutique de souvenirs et de produits régionaux avec un couteau. Aujourd'hui, le gendarme témoigne.

"Nous étions attablés et quelques secondes après effectivement, il y a eu un mouvement de foule qui nous a interloqué et on s'est rapidement dit qu'il y avait quelque chose d'anormal. En fin de compte, à l'endroit du magasin de souvenirs et de nougat, j'ai entendu une altercation. Je me suis avancé un peu plus et là , j'ai vu le caissier, pris par une personne cagoulée avec un couteau. J'ai réussi par surprise à attraper son avant bras et à le maitriser. Ma compagne m'a aidé à le maintenir à terre en attendant l'arrivée des gendarmes qui étaient en service "