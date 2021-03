Les gendarmes de Charente-Maritime relèvent le défi lancé par des supporteurs du Stade Rochelais

Les gendarmes de Charente-Maritime tiennent parole! Un supporter du Stade Rochelais les avait défiés. Si les rugbymen de la Rochelle gagnaient leur match contre Toulon, les militaires devaient offrir des chocolatines aux supporteurs. Les joueurs ont battu le RCT. Et les gendarmes ne se sont pas dégonflés. Ils viennent d'annoncer qu'ils donneraient une chocolatine à tous les supporteurs qui viendraient à Lagord le 26 mars prochain. Mais il y a une condition : ceux qui viendront devront donner leur sang. Un pari qui se termine en initiative solidaire.

Si vous voulez en profitez et faire une bonne action : rendez-vous de 15h à 19h le 26 mars, à la salle polyvalente de Lagord. Il y a 80 créneaux... et autant de chocolatines ! Et les gendarmes le rappellent, vous aurez une dérogation pour venir les voir et donner votre sang après 18h.