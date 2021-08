Les gendarmes surveillent les plages et dunes du Morbihan, aussi à cheval

Durant l’été, des gendarmes à cheval arpentent les plages et les dunes du Morbihan, pour surveiller, sensibiliser et intervenir, si besoin. Et avec le capital sympathie du cheval, qui permet de communiquer différemment avec les touristes.

Si les gendarmes essaient souvent d’être discrets, ce n’est pas le cas de ceux du poste équestre d’Erdeven. Tout l’été jusqu'au 27 août, ils patrouillent à cheval sur le grand site dunaire (le plus grand de Bretagne), qui s’étale sur 35 kilomètres de Gâvres à Quiberon.

Chevaux de la garde républicaine

Le poste équestre d’Erdeven est installé derrière la plage de Kerhilio, dans des écuries et des paddocks privés et loués pour l’été. Ici, six chevaux de la garde républicaine du 3ème escadron du régiment de cavalerie, venus du quartier Carnot à Vincennes et des gendarmes. Deux sont garde républicain et venus avec les chevaux. Les quatre autres sont issus de brigades du Morbihan. Ce ne sont d’ailleurs que des femmes durant le mois d’août.

Cavalières, mais d’abord gendarmes

Leur rôle ? Appuyer le dispositif estival de la gendarmerie dans le Morbihan, en surveillant les parkings, les plages et les dunes, où les chevaux progressent plus vite et dans le respect complet de l’environnement. Ces patrouilles à cheval viennent aussi en renfort sur des recherches de personnes.

Et puis, il y a l’aspect répressif, avec des interventions en cas d’exhibitions sexuelles, de vols à la roulotte sur les parkings ou de vols à la serviette sur les plages. Car si elles sont cavalières, elles sont d’abord gendarmes et, dans le cadre de cette mission équestre, officier de police judiciaire, pouvant réprimer les infractions et les délits. Même si le gros de leur travail restent la surveillance, la prévention et la sensibilisation.

Le cheval a un facteur sympathie impressionnant

À ce titre, le cheval est un atout, permettant de communiquer facilement avec le public, qui a un regard et un accueil bienveillants sur ces gendarmes à cheval. « Les gens occultent le côté répressif qui est souvent associé, à tort, au gendarme », explique la Maréchal des Logis-Chef Axelle Bonnaud, habituellement en poste à la brigade d’Etel. « Le cheval a un facteur sympathie impressionnant », confirme l’Adjudant Mathilde Le Maur, qui travaille le reste de l’année à la Brigade de Languidic.

Les écuries louées à Erdeven et qui abritent des chevaux de la garde républicaine le temps de l'été © Radio France - Eric Bouvet

Si cette mission saisonnière à Erdeven est une période très attendue, c’est surtout « du travail ». Travail physique, tant pour les chevaux que pour les cavaliers, puisque les patrouilles alternent entre la ville (sur les marchés notamment) et le sable des dunes. Travail d’entretien aussi, puisque ce sont les gendarmes qui s’occupent eux-mêmes des boxes et des chevaux (soins, nourriture, etc.) et du nettoyage des boxes.

Bref, « pas des vacances », insistent-elles. Mais « un bol d’air », concède néanmoins l’une d’elles.