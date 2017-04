PHOTOS | Les Glénan sont en fleurs

Comme tous les ans, au mois d'avril, l'archipel des Glénan se recouvre d'un tapis de narcisses blancs. Cette espèce particulière ne se trouve qu'à cet endroit sur toute la planète. Visite en photos.

Cette année, le narcisse est en avance. Avec les belles journées et le temps doux, il a poussé trois semaines plus tôt que d'habitude. Le spectacle est donc au rendez-vous pour cette première journée de visite de l'île Saint Nicolas. "J'avais peur qu'il soit déjà fanné**,**" glisse Lulu, la guide de l'office du tourisme de Fouesnant. Mais non, il en reste encore, pour le plus grand plaisir des visiteurs, touristes en vacances ou finistériens venus en voisins.

Suivez la visite de l'île Saint Nicolas en photos

Une origine encore inconnue

Le narcisse blanc, espèce protégée, est présent sur l'archipel des Glénan depuis plusieurs siècles. Les scientifiques s'interrogent toujours sur l'origine de cette espèce endémique. Selon les dernières recherches, il s'agirait d'un cousin du narcisse de Galice, en Espagne, qui aurait évolué d'une manière particulière lors de la dérive des continents.

Des visites tout le mois d'avril

L'office du tourisme de Fouesnant organise des visites guidées tous les jeudis du mois d'avril, ainsi que le samedi 15 avril. Tous les renseignements sur son site internet.