Les habitants d'Eschau (Bas-Rhin) ne veulent pas voir disparaître le dernier bistrot de la ville

Les habitants de cette petite ville de 5.000 habitants au sud de Strasbourg se mobilisent aussi pour soutenir la gérante du bar PMU l'Etoile, Barbara Poisson. Une pétition vient juste d'être lancée et elle a déjà recueilli 600 signatures.

C'est en demandant un geste commercial à son propriétaire pendant le confinement, que Barbara Poisson a appris qu'il ne voulait pas renouveler son bail. Il arrive à échéance en février 2021. Le propriétaire souhaite privilégier un projet immobilier. Rien d'illégal, mais le maire et les habitants sont attachés à leur bistrot et voudraient le conserver au centre-ville.

Barbara Poisson accueille ses clients sept jours sur sept à l'Etoile © Radio France - Luc Dreosto

"C'est un crève-cœur, j'ai une clientèle formidable, témoigne Barbara Poisson. _Je laisse des orphelins derrière moi si je ferme_. J'aime ce que je fais, ça n'est pas un métier, c'est une passion carrément. J'ouvre 7 jours sur 7. Je vis plus ici que chez moi à la maison".

Le maire d'Eschau veut aussi garder le bistrot ouvert

Yves Sublon tient lui aussi à conserver ce lieu de convivialité ouvert. Le maire d'Eschau a contacté le propriétaire des locaux. Il espère le convaincre de renoncer à son projet immobilier pour que le dernier bistrot de sa commune puisse rester ouvert : "L'objectif c'est de maintenir l'établissement sur le site historique, celui du restaurant l'Etoile, Zum Stern. Il y a une histoire et quand il y a une histoire, il y a des racines. Et enlever les racines, c'est souvent mortel pour la plante. On souhaite vraiment le maintenir au cœur du village. Ce n'est pas un établissement qui est maintenu sous perfusion avec des aides publiques. Si c'est économiquement viable et socialement souhaitable, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas le maintenir".

Barbara Poisson est la patronne de l'Etoile depuis trois ans, elle était employée du bar auparavant pendant 12 ans. D'après elle, le bâtiment a été construit en 1896 pendant la période allemande et a toujours été un bistrot ou un restaurant.