Les habitants de Beaujeu-Saint Vallier-Pierrejux-et-Quitteur vont pouvoir récupérer leurs cartes d'identité

Cela faisait depuis le mois d'août qu'une vingtaine d'habitants de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur en Haute Saône attendaient leur nouvelle carte d'identité, celle qui est désormais généralisée en France, une carte à puce intégrant des informations biométriques et une signature électronique, au format "carte de crédit". Mais leurs demandes étaient restées bloquées dans les rouages de l'administration, car le logiciel utilisé pour établir le document ne tolérait que 29 lettres pour le nom de la commune de résidence, excluant ainsi toutes les communes françaises portant un nom à rallonge.

Les noms de communes à rallonge exclues du logiciel

"Le nom était trop long" explique Alain Berthet, le maire de Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur, "donc une vingtaine de cartes d'identité de nos administrés n'ont pas pu être délivrées". Et dans un premier temps, aucune solution n'a été proposée par l'administration, mis à part l'établissement de passeports provisoires pour les situations d'urgence nécessitant un déplacement à l'étranger.

Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur fait partie du top 3 des communes au nom le plus long de France, avec Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson dans la Marne, et Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont dans le Calvados, mais plusieurs dizaines de communes seraient concernées. Il a fallu un article de nos confrères du Parisien pour faire avancer les choses.

Les cartes d'identité enfin disponibles

Interpellée, la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés promettait qu'une solution technique allait être trouvée rapidement, et c'est chose faite. Désormais, deux lignes au lieu d'une seule sont prévues pour accueillir le nom de la commune, et les cartes d'identité des citoyens dont les demandes étaient restées en attente ont pu être délivrées. C'est le cas en Haute Saône, confirme Alain Berthet: " Les cartes d'identité sont disponibles depuis le 13 octobre, ça a été long, mais c'est revenu en ordre, on n'a plus de souci à ce niveau là".