Les habitants de Ceyrat votent contre l'arrêt des cloches la nuit

La consultation concernant l'arrêt des cloches de l'église de Boisséjour la nuit a livré son verdict. Les habitants se sont prononcé par 92 voix contre et seulement 32 voix pour. Le dossier ne serait pas clos pour autant.

Les urnes ont parlé. Les habitants du bourg de Boisséjour, sur la commune de Ceyrat, devaient se prononcer pour ou contre l'arrêt de ces cloches la nuit entre 22h et 7h du matin. Cela suite à une pétition lancé par un riverain incommodé par le bruit de leurs tintements nocturnes. Avec 91 voix contre et 32 pour, la population du hameau a rejeté l’idée de faire taire les cloches le soir venu.

Les cloches tinteront toujours la nuit

Au terme d’une semaine de consultation organisée par la mairie du 15 au 19 novembre, la population s’est largement prononcée pour le maintien du son des cloches la nuit. Alors que 273 foyers avaient reçu un bulletin de vote, 124 ont répondu. Le dépouillement a eu lieu au cours de la matinée du samedi 20 novembre.

Un résultat qui ne surprend pas Anne-Marie Picard, maire de la commune de Ceyrat : "Je me suis déplacé assez souvent sur le bourg de Boisséjour. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et j'ai vu qu'effectivement beaucoup voulaient garder les cloches. C'est pour cela que j'ai lancé cette consultation. Je voulais être sûr du nombre de personnes qui étaient pour ou contre".

Il n'y a rien de changé, les cloches continueront de sonner et je n'ai rien à faire de plus - Anne-Marie Picard, maire de Ceyrat

Cela sonne-t-il la fin des discussions ? "Du point de vue de la mairie, il n'y a rien de changé, les cloches continueront de sonner et je n'ai rien à faire de plus. Par contre, si la consultation avait été en faveur de l'arrêt nocturne des cloches, j'aurais eu à prendre un arrêté municipal, car cela relève de la seule compétence du maire et pas du conseil municipal. Mais il y aura des recours, je pense" assure Anne-Marie Picard.

Gaël Drillon porte la pétition des habitants de Boisséjour. © Radio France - Lou Momège

Le combat n'est pas terminé

Arrivé depuis moins d’un an, Gaël Drillon est l'auteur de la pétition visant à faire taire les cloches la nuit. Le niveau sonore des cloches de l’église l’empêche de dormir correctement. Alors que sa pétition avait recueilli une trentaine de signatures, une contre pétition, en faveur du maintien du son des cloches, au nom de la tradition, avait reçu près de 300 signatures.

Nous demandons à madame le maire de faire respecter l'intérêt général. Peut-on laisser 30 familles dans la difficulté ? - Gaël Drillon, habitant de Boisséjour

Cependant, ce référendum défavorable ne devrait pas mettre fin au débat. "Nous demandons à madame le maire de faire respecter l'intérêt général. Même si beaucoup de gens sont favorables aux cloches, peut-on laisser 30 familles dans la difficulté ?" se demande Gaël Drillon. Ce dernier entend se renseigner sur la législation en vigueur concernant les cloches au niveau local. Par ailleurs, il n'exclut pas un recours en justice pour obtenir gain de cause.