VIDÉO - Les habitants de La Gimond font la promotion de leur commune sur internet

La Gimond, France

Les 285 habitants de La Gimond (Loire) aiment leur commune, et ils le disent dans une vidéo qu'ils ont tournée eux-même. Elle est en ligne depuis le 10 avril et a déjà été visionnée plus de 5.000 fois.

L'idée de cette vidéo, c'est de faire connaître la plus petite commune de Saint-Étienne Métropole, située à la limite des Monts du Lyonnais, dans un écrin de verdure prisé des randonneurs. Mais La Gimond ne se limite pas à sa tranquillité et ses beaux paysages, se défend le maire de la commune, Pascal Gonon. "Faut qu'on dise et qu'on redise qu'on n'est qu'à quelques minutes de tous les services offerts par les communes de Saint-Héand, Andrézieux et Saint-Étienne", détaille le premier élu. Seuls 15 kilomètres séparent La Gimond de l'entrée nord de Saint-Étienne.

Pas de commerce, mais une école

Et s'il n'y a pas de commerce dans la petite commune, elle a bien d'autres choses à proposer : une école (32 élèves répartis en deux classes), et "une vie économique très forte", insiste le maire, avec une minoterie, plusieurs exploitations agricoles et un restaurant gastronomique.

Valérie Chomat est bien consciente des atouts du village, où elle s'est installée il y a dix ans. Cette mère de trois enfants, qui a participé au clip tourné par les habitants, s'est très vite adaptée à la vie dans la petite commune : "on a été accueilli à bras ouverts dans ce petite village qu'on ne connaissait pas très bien". "Le fait d'avoir une école ça aide aussi, puisque justement on s'implique beaucoup plus dans le village", raconte Valérie, qui est devenue trésorière de l'association des parents d'élèves de La Gimond.

Sept nouveaux logements bientôt livrés

Sandrine Cognet non plus ne se voit plus partir, elle qui s'est installée dans le village avec beaucoup de réticences il y a quinze ans. Cette ex-citadine gère avec son mari le restaurant de La Gimond, Le Vallon du Moulin : "au début quand j'ai demandé où se trouvaient les commerces et qu'on m'a dit qu'il n'y en avait pas, ça a été un peu compliqué... mais au final on se rend compte qu'on a un autre cadre de vie, sans pollution, sans embouteillage etc.".

Le maire de la commune ne s'attend pas à une arrivée massive de nouveaux habitants avec le clip mis en ligne il y a deux semaines, mais il espère que cela amènera quelques familles de plus à La Gimond. D'autant que sept nouveaux logements seront livrés au mois de juin, des appartements de trois et quatre pièces.