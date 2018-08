Dans son journal télévisé du dimanche 5 août, la première chaîne de France proposait un focus sur la ville de Limoges. Problème : pour justifier ou démonter la présence plus nombreuse de vaches que d'habitants, la journaliste s'est rendue en Creuse... Et ça n'a pas du tout plu aux téléspectateurs.

Limoges, France

Chouette ! Notre belle ville de Limoges mise à l'honneur sur TF1 ont dû se dire les habitants de la cité de la porcelaine ce dimanche midi devant leur télé. Ils ont très vite déchanté.

"On balaye les idées reçues en échangeant nos correspondants. Notre Parisienne se rend à Limoges. N'a-t-elle croisé que des vaches?" lance la présentatrice.

Parmi les préjugés à balayer donc, celui-ci : "Y a t-il plus de vaches que d'habitants ?" Pour illustrer et avoir la réponse, les journalistes vont... en Creuse ! "Il y a 120.000 habitants en Creuse pour 430.000 vaches dans le département de la Creuse. Il y a bien plus de vaches que d'habitants ! Cette idée reçue est vraie" valide la journaliste. Avant de revenir à Limoges pour parler de la gare, de l'Hyperloop ou encore de la porcelaine.

Le mot Haute-Vienne jamais prononcé. Les internautes agacés. A vous de juger !

>>> Pour voir le reportage de TF1

@TF1LeJT Qu'elle honte !!!! Comment pouvez vous laisser dire de telles choses à vos journalistes !! Situer Limoges dans la Creuse !! Bravo les parisiens !! Il est tellement évident que Marseille se situe se situe en Normandie !!!! Honte à vous ! 😡😡 #le13h — SMS83 (@Sandidou83) August 5, 2018

@TF1LeJT quelle condescendance parisienne ce reportage sur limoges ! Limoges est en Haute-Vienne et non en creuse il n’y a donc aucun intérêt à envoyer votre reporter en creuse pour justifier qu à limoges il y a plus de vaches que d habitants qui sont au passage 130 000 — Trotinette (@trotinette23) August 5, 2018