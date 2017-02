Les habitants du Magny appelés aux urnes pour choisir leur nom

Le Magny, un millier d'habitants, près de La Châtre, est une commune sans gentilé : ses habitants n'ont pas de nom ! La mairie a lancé une consultation pour qu'ils s'en choisissent un.

Le cas est rare : les 1.080 habitants du Magny n'ont pas de nom ! Du moins pas officiellement, car ceux qui vivent dans ce joli bourg situé à 3 kilomètres de la Châtre, ont coutume de dire qu'ils sont des "magnyfiques". Même si ce bon mot le fait sourire, Gérard Défougère, le maire élu en 2014, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en organisant une consultation. Depuis le 26 janvier dernier, et jusqu'au 28 février, les électeurs de la commune sont invités à trancher entre quatre propositions : magnycois, magnycien, ménilois et ménilien.

Le maire, Gérard Défougère, et son adjointe, Monique Galbert, devant le prieuré, emblème de la commune. © Radio France - Sarah Tuchscherer

Les Archives nationales ont donné leur avis

Ces quatre noms n'ont pas été choisis au hasard, Gérard Défougère s'est même adressé aux Archives nationales pour présenter des propositions conformes à l'histoire de la commune. L'édile a en tout cas fait son choix : il a voté pour magnycois, car "la plupart des habitants des villes de l'Indre se terminent en -ois". L'urne installée dans le hall de la mairie contient pour l'instant une centaine de bulletins. Gérard Défougère espère que la participation sera plus importante à la fin du scrutin. Les résultats seront dévoilés le 3 mars, le dépouillement sera public.

Pour voter, il suffit de se présenter à la mairie aux horaires d'ouverture : lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h, mardi de 14h à 17h30, mercredi et jeudi de 13h30 à 17h30, vendredi de 8h à 12h et samedi de 9h à 12h.