VIDÉO - Les handballeuses du Cercle de Dijon Bourgogne s'amusent et font le buzz

Dans une vidéo vue plus de 9000 fois, les sportives dijonnaises chantent le "Last Christmas" de George Michael, pull de Noël bien kitsch et bonnet du Père Noël à l'appui. Un carton sur Facebook.

Bon enfant. Elles ont troqué les maillots contre les pulls de Noël tricotés par mamie, ont détaché la queue de cheval et vissé un bonnet de Noël sur leur tête. Les douze joueuses du Cercle de Dijon Bourgogne se sont prêtées au jeu de la vidéo qui fait plaisir aux fans. Un pari réussi.

"Attirer du public"

Pour le chargé de communication du CDB Vincent Fournier, c'est une manière de véhiculer une "bonne image" et d'"attirer du public" . Il promet aussi des surprises prochainement, comme le making-off du tournage du clip.