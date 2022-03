Les Hospices de Beaune accueillent le tournage des "Trois Mousquetaires"

"Un pour tous et tous pour un !" Le célèbre cri de ralliement pourrait bien résonner au sein des hospices de Beaune. La ville accueille ce lundi 14 mars le tournage d'une scène du film "Les Trois Mousquetaires". Une grosse production dans laquelle on retrouve Romain Duris, Vincent Cassel et Pio Marmaï dans les rôles principaux, mais aussi l'actrice Eva Green, l'inoubliable amour de James Bond dans Casino Royal. Elle joue Milady, l'ennemie jurée de d'Artagnan. Seront-ils présents ? On ne le sait pas car tout se déroule dans le plus grand secret, à l'abri des regards dans la salle des Pôvres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

150 techniciens sur le pont

Dehors, c'est aussi l'effervescence. La rue de l'Hôtel Dieu sera fermée pour toute la journée à la circulation. "Nous avons 8 camions-nacelles qui sont déployés pour illuminer à coups de projecteurs la salle des Pôvres. Ce tournage mobilise 150 techniciens" précise Mathieu Avolio, régisseur-adjoint pour la société "Chapter Two." "Nous avons investi le parking Louis Véry comme base arrière et même installé une cantine provisoire. Mon travail consiste à ce que tout soit prêt pour le tournage, afin que le réalisateur et les acteurs n'aient à se soucier de rien d'autre que de leur scène."

Mathieu Avolio avec un des camions nacelle mobilisés pour ce tournage © Radio France - Olivier Estran

"Pour ce film, nous tournons dans 80 lieux emblématiques de France. Nous sommes allés par exemple à Saint-Malo, à Chantilly, Fontainebleau, on a même pu tourner à l'intérieur du Louvre" s'enthousiasme Mathieu Avolio. "Je n'avais jamais mis les pieds ici, mais c'est un lieu magnifique, déjà bien connu du cinéma avec évidemment la scène de la Grande Vadrouille."

Pas de chasse aux autographes

"Prendre les Hospices de Beaune comme cadre c'est plutôt sympa et ça va bien avec Les Trois Mousquetaires" approuvent Sylvie et Evelyne, rencontrées sur le marché. "Cette ville est chargée d'Histoire, on va peut être revenir ce lundi voir comment ça se passe."

Le parking Louis Véry, transformé en "camp de base" du tournage © Radio France - Olivier Estran

"Cela va être difficile pour le public d'approcher le lieu de tournage" prévient Mathieu Avolio. "Tout se passe à l'intérieur, et on garde le secret de l'histoire. Par ailleurs, comme on tourne en milieu clos, on s'impose une jauge sanitaire." Seule indiscrétion, la scène tournée à Beaune n'a a priori aucun lien, ni référence avec le monde du vin. On souhaite pourtant à nos Trois Mousquetaires de profiter de leur passage en Bourgogne pour déguster autre chose que de l'Armagnac.

Le résultat sera à découvrir sur les écrans en début d'année prochaine. La date de sortie de cette grande production n'est pas encore fixée.