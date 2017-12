Sarthe, France

Du ciel jaune au parcours singulier d'un footballeur du Sablé FC en passant par la maison du Père Noël à Allonnes, voilà les 9 infos qui vous ont fait le plus réagir cette année.

Le permis de construire d'Ikea

L'information qui vous a le plus fait réagir cette année en Sarthe, c'est l'arrivée confirmée d'Ikéa ! Ca y est, le permis de construire est signé. Et les réactions sont vives sur la page Facebook de France Bleu Maine. Parmi les 290 commentaires, Thérèse-Barbara écrit :

C'est inutile ! Le Mans a les yeux plus gros que le ventre ... Comme pour un certain stade de foot...

Chantal s'inquiète surtout de la circulation : "Aucun aménagement n'est prévu dans la zone de Béner" qui accueillera le géant suédois du meuble. Beaucoup se réjouissent quand même : "ça fait moins loin que Caen, Tours ou Rennes" pour Jennifer et Françoise.

Le petit coucou de Thomas Pesquet aux Manceaux depuis la station spatiale internationale

Qu'est-ce qu'on voit du Mans à 406 kilomètres de distance ? Le 8 mai dernier, l'astronaute français reconnaît la ville grâce... au circuit des 24 Heures du Mans, dont les bancs de sable sont bien visibles depuis l'espace. Et vous retrouverez-vous la cathédrale ?

Le 8 mai 2017, depuis la station spatiale internationale, l'astronaute Thomas Pesquet photographie Le Mans - Thomas Pesquet

Le ciel jaune du 16 octobre

C'est vous qui avez envoyé les premières photos de ce ciel d'apocalypse, le 16 octobre dernier, en Sarthe... L'ouragan Ophélia a poussé le sable du Sahara jusque dans notre département. Les incendies très violents au Portugal ont également assombri une bonne partie de l'ouest de la France ce jour-là. "Etrange", "angoissant", "bizarre", le phénomène vous a fait peur.

Et quand le soleil ne brille pas, la maison du Père Noël illumine Allonnes

C'est la dernière fois que Lionel Guillot accroche des décorations sur sa maison et remonte la vingtaine de petits chalets qu'il a construit de ses mains ses 16 dernières années. Des milliers de personnes lui rendent visite chaque année, mais le retraité de Renault est fatigué. Marion, Bernard, Mehdi : beaucoup de sarthois le remercient sur la page Facebook de France Bleu Maine.

Le sujet qui vous a le plus énervé ? La voiture qui met des PV automatiquement au Mans

"Ils prennent encore dans notre portefeuille", "pompe à fric", "on taxe toujours les mêmes"

La voiture qui lit automatiquement les plaques d'immatriculation des conducteurs mal garés, au Mans a provoqué un grand débat dans les commentaires. Car le PV peut monter à 135 euros. Gilles, Jean-Philippe et Sophie eux ont déjà soufferts de personnes garées devant leur garage ou sur une piste cyclable et appellent à un peu de civisme.

Les héros de 2017

Et puis des histoires vous ont touchées. Celle d'Anabelle et Kevin Chartrain en particulier. Le couple d'éleveurs basé à Yvré-le-Polin depuis 8 ans subit de plein fouet la crise du lait. Leur revenu ? 1. 800 euros à deux par mois. Parmi les 13.792 personnes qui ont lu, partagé et commenté l'article, beaucoup de sarthois disent leur solidarité et expliquent acheter le lait 100% sarthois Equilait 72 qui rémunère (un peu) mieux les agricutleurs.

Héros à 11 ans seulement. Au Mans mi-novembre, le petit Louidgi a sauvé ses voisins des flammes en les prévenant, quartier du Ronceray. Le maire lui a remis la médaille de la ville, les pompiers leur insigne et l'adolescent a reçu un ballon de foobtall. Autre parcours particulier, celui de Jeffrey Quarshie. Le footballeur a été embauché par le Sablé FC alors qu'il sortait tout juste de prison. Son histoire a ému 28.517 personnes. Enfin, une célébrité et des animaux, forcément, l'inauguration du nouvel enclos du zoo de Pescheray par Hélène Rollès en mars dernier vous a beaucoup plu.