Les inscriptions sont ouvertes pour un concours de barbecue unique en Franche-Comté

Rans, France

Affûtez vos brochettes, révisez vos recettes, préparez vos marinades! Le comité des fêtes de Rans dans le Jura vient d'ouvrir les inscriptions pour une compétition gastronomique inédite en Franche Comté: un concours de barbecue. Il se tiendra dans le cadre d'une nouvelle manifestation organisée le samedi 15 juin prochain dans ce petit village aux confins du Doubs et du Jura , entre Besançon et Dole: la Fête des Ventres Creux. Au programme: marché gourmand, dégustations, show culinaire, et donc ce fameux concours de barbecue inspiré du championnat de France qui attire chaque année des milliers de visiteurs aux Saintes Maries de la Mer, en Camargue.

Par équipe de deux, les candidats s’affronteront autour d’une épreuve créative. Toutes les cuissons devront être réalisées au barbecue, et rien d'autre. Ils auront deux heures pour mettre en valeur les produits régionaux. Les binômes seront départagés par un jury de professionnels, présidé par un chef étoilé au guide Michelin et qui arbore le col bleu-blanc-rouge de Meilleur Ouvrier de France: Guillaume Roy , chef de l' Abbaye de la Bussière en Côte d'Or. Le concours est réservé aux amateurs.

Pour s'inscrire, il faut envoyer un mail à l'adresse suivante: lafetedesventrescreux@hotmail.com. Un deuxième concours amateur est organisé lors de cette journée gourmande : un concours de pâtisserie autour de la tarte.