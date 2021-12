Les Jeunes agriculteurs préparent leurs tracteurs illuminés pour leur parade de Noël dans les Côtes d'Armor

Il n'y a pas que le Père Noël qui prépare son traîneau en ce moment ! Dans les Côtes d'Armor, les Jeunes agriculteurs terminent d'accrocher les guirlandes lumineuses pour un événement devenu très attendu : la parade de Noël.

La parade débute ce vendredi par un circuit dans le centre-ville de Lamballe à 19 heures. Deux autres sont prévues plus à l'ouest samedi. Un premier convoi lumineux partira à 18 heures de Pordic, jusqu'à Plouagat (parking du Carrefour Market) en passant par Lantic, Plélo, Châtelaudren. Un second s'élancera à 18h15 de Belle-Isle-en-Terre et passera par Louargat pour rallier Bégard (Armoripark) à 19h30. A l'arrivée vin chaud et... Photos ! Avec le père Noël on ne sait pas, mais les agriculteurs le promettent à Lamballe et à Bégard, ce sera avec les tracteurs ! Un petit souvenir de l'an dernier?

