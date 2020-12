Les jeunes patients de l'Hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges ont eu la visite du Père Noël !

Les jeunes patients de l'hôpital de la mère et de l'enfant de Limoges ont eu le droit à une belle surprise ce lundi. Le Père Noël et plusieurs de ses lutins sont passés les voir avec plein de cadeaux !

Covid ou pas, le Père Noël a le sens du spectacle ! Si on n'a pas entendu les rênes se poser sur le toit de l'hôpital de la mère et de l'enfant ce lundi après-midi à Limoges, c'est en rappel que lui et ses lutins ont descendu la façade ! Avec le coup de main de la société Pente Extrême (spécialisée dans les travaux suspendus) et qui connaissent bien les lieux pour y nettoyer les vitres le reste de l'année et qui ont proposé leurs services pour ce passage très attendu.

Le Père Noël et les lutins sont passés par le toit pour venir à l'hôpital © Radio France - Jérôme Ostermann

A l'intérieur, dans les étages, les enfants comme Ela en ont bien profité :"Ils sont descendus en rappel. C'était bien. Ils descendent vite !" Un moment apprécié par Cécile, sa maman :"Cela fait deux semaine qu'elle est hospitalisée et qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Ca lui fait du bien de voir autre chose." Et comme à cause de la Covid, il a été interdit d'organiser le traditionnel spectacle de Noël, cette visite surprise a ravi tout le monde, y compris les familles venues rendre visite à des proches.

Séance selfie et visioconférence avec le Père Noël pour Aurélie et son fils ainé © Radio France - Jérôme Ostermann

A l'extérieur, Aurélie a attendu qu'ils soient en bas pour organiser avec son téléphone portable une petite visioconférence improvisée entre son ainé et le père Noël. A l'intérieur, son nourrisson de 3 mois va passer son 1er Noël à l'hôpital. Elle trouve cette visite du Père Noël vraiment géniale :"C'est magnifique ! Pour les enfants qui n'ont déjà pas beaucoup de choses à voir, au moins ils ont un petit spectacle. C'est magique avant Noël. Ca leur fait oublier leurs soucis du quotidien."

Le Père Noël n'était pas venu les mains vides. Il avait des cadeaux pour les enfants © Radio France - Jérôme Ostermann

Un petit moment de bonheur mais très précieux pour ces enfants malades explique Chantal, éducatrice jeunes enfants :"ici, tout ce qui est fugace est précieux. La journée est rythmée par les soins, par beaucoup d'obligations. Tout ce qui peut amener une petite fenêtre de joie, de gaité, de surprise aussi, est vraiment super important." Et si les ados se sont montrés un peu moins réceptifs, le Père Noël et ses lutins n'en ont pas pris ombrage avant de vite repartir à la préparation des cadeaux !