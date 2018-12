Les joggeurs nîmois éliminent les calories de Noël

Nîmes, France

"J'ai abusé pendant trois jours et ça risque de continuer toute la semaine", souffle Fanny, une joggeuse nîmoise. Elle court avec deux amis pour éliminer les résidus des repas de Noël. Le foie gras, la dinde et la bûche restent sur l'estomac. Certains tentent la détox par le sport. "On n'est pas au top de notre forme, mais on fait en sorte d'éliminer les calories", s'amuse Marie, entre deux séances d'étirement.

Ils sont une petite dizaine à faire le tour des jardins de la Fontaine à Nîmes, baskets aux pieds et écouteurs sur les oreilles. D'autres préfèrent les regarder passer. "C'est un peu compliqué après tous les excès de Noël, mais il fait beau, c'est très agréable", lâche Ludovic, les joues rougies par l'effort. Le beau temps, froid et ensoleillé, aide les coureurs à se dégourdir les jambes.

Véronique, un bandana de sport sur le front, est ultra-motivée. Elle court depuis 1h30. Le secret de sa forme olympique ? Un rituel matinal d'après-fête : un bol d'eau chaude, un café et un abricot sec bio. Elle conseille aussi le jus de citron pour éliminer les toxines dues à l'alcool. Son astuce de grand-mère pour récupérer : les tisanes détox.