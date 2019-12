Les jouets de Noël 2020 sont déjà prêts chez Splash Toys à Bueil

Noël est à peine passé que les professionnels du secteur du jouet pensent déjà à l'année prochaine. La tendance 2020 s'est décidée il y a plus d'un an. Chez le fabricant et distributeur Splash Toys à Bueil dans l'Eure, l'heure est aux commandes pour les hypermarchés et les magasins spécialisés.

Bueil, France

Les jeux et jouets que vous trouverez dans les rayons pour Noël 2020 sont déjà développés, "on les présente aux clients depuis plus d'un mois" explique Najib Fayad, le vice-président de Splash Toys. L'entreprise familiale, 55 salariés, installée à Bueil, dans l'Eure, est l'un des dix plus importants industriels du jouet en France. Autant dire que l'activité est intense avec les salons professionnels à travers le monde. "Les clients vont décider dans les semaines qui suivent de tous les produits catalogue ou qui vont passer à la télé en fin d'année 2020" détaille Najib Fayad. Dans l'entrepôt, Dominique Correia s'occupe de la chaîne d'approvisionnement. Il sélectionne les échantillons des jouets qui seront sur les étagères à partir de septembre/octobre. L'entrepôt de Bueil permet de livrer les petits détaillés ou les spécialistes, car le grand centre logistique de Splash Toys est situé aux Pays-Bas. Depuis les Pays-Bas, Splash Toys livre les grands entrepôts en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. L'entreprise possède aussi un bureau à Hong-Kong qui prend en charge l'export, en containers, du site de production, car confirme le vice-président "une grosse partie de nos produits est faite en Asie". La société euroise travaille dans plus de 55 pays.

On fait 70% de notre chiffre d'affaires entre octobre et décembre" - Najib Fayad, vice-président de Splash Toys

Najib Fayad et son fils Marc, directeur des ventes et du marketing international dans ce qu'ils appellent la caverne d'Ali Baba avec les produits phare et les échantillons pour les clients © Radio France - Laurent Philippot

Girafes et chevaux seront tendance en 2020

Premier pari pour Splash Toys, Ekinia, qui sortira sur le marché en France à l'été,"un produit qu'on a développé 100% en interne du premier coup de crayon au moule" avance Marc Fayad, le directeur des ventes et du marketing international, "c'est des chevaux à collectionner qui seront équipés de plein d'accessoires qu'on pourra customiser et échanger".

Les chevaux d'Ekinia gambaderont dans les rayons à partir de l'été prochain © Radio France - Laurent Philippot

Penser les futurs jouets et anticiper les tendances, c'est le travail de David Fromentin, le directeur de création, "il faut à peu près un an, ça commence par un dessin, ensuite développer sur informatique, tout ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours". Il prend la température dans les salons, à Nuremberg, à Deauville, à Los Angeles, "c'est très important d'avoir un ressenti sur le marché global" dit-il, "ça nous permet d'ajuster et parfois d’effacer la feuille et de recommencer".

Pour les tendances de Noël 2020, on va être sur des animaux jamais vus" - David Fromentin, directeur de création

L'an dernier, c'était le paresseux et "c'est pas impossible que la girafe marque d'une empreinte importante cette année et qu'on la retrouve à Noël 2020" prédit David Fromentin. Une girafe déjà sur le marché, entièrement élaborée de A à Z par le directeur de création.

Le directeur de création, David Fromentin, à sa table de travail. Sur l'ordinateur, le premier dessin de la girafe, à droite le prototype et à gauche le jouet dans sa boîte © Radio France - Laurent Philippot

"On va créer une tendance" parce que oui, ça se crée une tendance en sortant par exemple du lot un animal qui n'a jamais été vu sur le marché du jouet ou très peu. C'est le cas de la girafe, qui, à part l’iconique Sophie la girafe, très liée au monde de la petite enfance, est peu exploitée pour des âges plus avancés. "Gaffe à la girafe" a été sorti à 50000 exemplaires cette année et devrait être un des succès de 2020. Il arrive toutefois que les prévisions fassent flop, "rarement" concède David Fromentin, "rarement parce que tout est structuré, archi structuré de façon à éviter le maximum les impairs". Parfois, l'entreprise est en avance sur le marché. Quand Slash Toys a sorti "les Grungies", "les débuts étaient timides, on pensait que ça allait s'arrêter, on avait deux ans d'avance" explique Marc Fayad. Mais, depuis le salon de Hong-Kong, l'un des plus importants du monde, la clientèle d'Amérique latine et d'Europe de l'est s'arrache les figurines, des "petits animaux super dégoûtants mais vraiment rigolos" affirme la publicité.

Chez Splash Toys, on a le sourire car l'entreprise a obtenu une licence mondiale et vise une distribution dans 80 pays pour son nouveau produit prévu à partir de janvier 2020. Plus que quelques jours à patienter avant que votre enfant ne vous réclame ce jouet, qui pourrait également faire sensation auprès des plus grands. On vous en reparle bientôt, une fois que le jouet aura inondé les cours de récréation car "on le trouvera absolument partout" promettent les dirigeants de Splash Toys.