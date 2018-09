Ce week-end, ce sont les 35èmes Journées Européennes du Patrimoine. En France, le ministère de la Culture, qui organise l'événement, recense plus de 26 000 animations et 17 000 monuments ouverts pour l'occasion.

Moselle, France

Les amateurs de vieilles pierres et de belles histoires vont être servis. Ce samedi 15 et ce dimanche 16 septembre, ce sont les traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine. Le thème de cette 35ème édition, c'est l'art du partage. France Bleu Lorraine a sélectionné pour vous, les meilleurs événements mosellans et lorrains.

Les ouvertures exceptionnelles

Dans l'agglomération messine, à l'Actipôle, le pôle de recherches interdisciplinaires archéologiques vous dévoilera ce week-end ses trésors. Il est notamment composé du centre de conservation et d'étude de Lorraine, qui a été inauguré en juin dernier.

Une ancienne statue de la cathédrale Saint Etienne de Metz stockée au CCEL © Radio France - Thomas Jeangeorge

C'est l'un des rares ouvrages de la Ligne Maginot qui n'a pas subi de dégâts en Juin 1940. L'observatoire de Boust, près de Thionville, avec ses 2 cloches blindés sera exceptionnellement ouvert ce dimanche.

A quelques semaines du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui a mis fin aux violents combats de la première guerre mondiale, quelques visites hors du commun vous attendent également dans le département voisin de la Meuse. A Loison, tout d'abord, il y a le village dissimulé du Camp Marguerre. Composé de baraquements en béton, il a été construit en 1915 sous les ordres du capitaine allemand Hans Marguerre. Ce dernier y créa aussi une centrale à béton.

Le village dissimulé du camp Marguerre - Julien Duveré

A Verdun, le centre mondial de la Paix propose aussi une exposition inédite qui rassemble 40 cadeaux faits aux différents présidents et premiers ministres de la Cinquième République.

Philippe Hansch, le directeur du Centre Mondial de la Paix de Verdun Copier

Retournons en Moselle, pour y découvrir, cette fois son savoir-faire industriel. Ce dimanche, l'usine PSA de Trémery participe pour la première fois aux Journées Européennes du Patrimoine. Le site qui fêtera l'an prochain ses 40 ans, emploie plus de 3000 personnes et a produit l'an passé, prés deux millions de moteurs. Pour pouvoir le visiter, il faut toutefois être détenteur de billets spécifiques. Ils sont disponibles jusqu'à demain, samedi, à l'accueil de l'usine de Trémery ou celui de Metz-Borny.

Les moteurs essence turbo sont assemblés par groupe de 6 sur la ligne de production du site de Tremery. © Radio France - Cédric Lang-Roth