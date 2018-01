Le Mans, France

Suer sur les tatamis du Samouraï 2000 ne suffira pas pour aller à Tokyo. Leïla Heurtault (23 ans - championne du monde par équipe) et Dnylson Jacquet (19 ans - champion de France dans la catégorie des + de 84 kg) savent qu'ils doivent réaliser une préparation "hors norme" pour décrocher leur qualification pour les Jeux Olympiques. A 2 ans et demi des JO, la compétition est en quelque sorte déjà engagée et "rien ne doit être laissée" au hasard explique la karatéka mancelle : "A ce niveau là, cela se joue dans les détails. L'entrainement, la récupération, l'alimentation, tout compte. Avec les Jeux Olympiques, on est passé dans un autre monde et c'est pour cela que l'on a besoin d'aide".

Coût de la préparation : 115 000 €

Les sommes récoltés doivent permettre de financer 600 heures d'entrainement collectif, 200 heures d'entrainement individualisé et 250 heures d'accompagnement de la performance. "On va travailler avec des naturopathe, kiné, masseur, coach physique, préparateur mental. Même si le karaté reste un sport amateur, on doit être le plus professionnel possible". De nombreux déplacements devront aussi être financés, 90 jours de compétition à travers le monde étant également programmés d'ici 2020.

Une préparation professionnel dont le coût est estimé à 115 000 € et dont la moitié sera financé par le club du Samouraï 2000 assure Didier Moreau, leur entraîneur : "Cela nous semble normal, cela fait 35 ans que le club accompagne ses athlètes sauf que là on rentre dans des dimensions nettement supérieures". Le Samouraï 2000 va ainsi dégager une enveloppe de 65 000 € pour préparer ses 2 karatékas. "Pour qu'ils performent, on investi dans plein de choses. On a par exemple acheté une box crossfit et un système d'analyse vidéo. Franchement, on essaye de mettre tout à leur disposition".

L'appel aux mécènes

Mais il reste encore 50 000 € à trouver pour les 2 karatékas et étudiants. "C'est une somme énorme impossible à sortir de notre poche" dit Leïla Heurtault. L'idée d'un financement participatif via la plateforme internet Helloasso s'est donc imposée. "Comme ça les gens peuvent nous aider et partager notre rêve olympique". C'est même un surplus de motivation affirme la karétaka : "Comme tout le monde, on peut à certains moment vouloir baisser les bras. Mais là de voir que des gens nous soutiennent en Sarthe, au Mans, à Chartres, en Guyanne et partout en France, c'est énorme. Cela me touche beaucoup".

A ce jour, l'opération a déjà permis de récolter un peu plus de 11 000 €.