Nogent-sur-Marne

Le 11 août dernier, sur la terrasse d'un restaurant du centre-ville de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), un bichon a été violemment agressé par un staffordshire bull terrier. Ce dernier a "saisi le bichon à la gueule, lui fracturant le museau avec décollement du palais", le tout pendant près de huit minutes, sans que sa maîtresse n'arrive à le maîtriser. Elle a "laissé filer son chien au bout de sa laisse enrouleur". Cet événement a, selon le Maire "provoqué une petite psychose dans la ville". Jacques JP Martin qui dénonce un "manquement flagrant aux règles élémentaires de sécurité" a donc pris un nouvel arrêté municipal en date du 21 août 2018.

Tous les chiens sont concernés

Cet arrêté stipule que "les chiens circulant sur le territoire communal doivent être tenus en laisse. La laisse doit être d'une longueur maximale de 1.50 mètre afin d'éviter tout risque d'accident. Les laisses à enrouleur sont strictement interdites". L'arrêté du 7 août 2017 interdisait déjà les laisses d'une longueur supérieure à 1.50 mètre. Ce même arrêté de 2017 obligeait également les chiens de 1ère et 2ème catégorie à porter "impérativement" une muselière. La nouveauté, dans l'arrêté du 21 août 2018, c'est que la muselière devra également être portée par les chiens "présentant des caractéristiques anatomiques et morphologiques similaires aux chiens de catégorie 1 et 2 ou pouvant être utilisés comme des chiens d'attaque, de défense ou de garde". Sont concernés : le stafforshire bull terrier, le dogue argentin, le dogue de bordeaux, le cane corse, les bergers allemands et les malinois.

Amende de 38 euros

En cas de non-respect de cet arrêté, la police municipale pourra délivrer une amende de 38 euros. Le Maire précise que jusqu'à la fin du mois d'août les policiers iront à la rencontre des propriétaires de chiens pour les prévenir de la publication de cet arrêté. "A partir du mois de septembre, on sanctionnera". Si la plupart des propriétaires de chiens rencontrés par France Bleu Paris ont conscience des risques, nombre d’entre eux s’interrogent sur le bienfondé de cet arrêté. Thierry qui promène Naya, son chiwawa explique "Pour les gros chiens, je peux comprendre mais pour les petits, comme le mien, je ne vois pas trop l'intérêt". Claire considère pour sa part que cet arrêté "déresponsabilise les propriétaires de chiens" et qu’ "on ne tient pas son chien en ville comme sur les bords de Marne". A ce sujet, l’arrêté est clair : "tout le territoire communal" est concerné.

D’autres villes interdisent les laisses trop longues

Le Maire de Nogent-sur-Marne ajoute que de nombreuses villes ont déjà pris ce genre de mesures :