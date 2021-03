Les lettres d'amour d'un couple de manchois sélectionnées pour être envoyées dans...l'espace

Des lettres d'amour écrites par des manchois envoyées dans l’espace ! Il y a quelques semaines un concours a été lancé pour envoyer pour la première fois au monde les plus belles lettres d’amour dans l’espace. 40 000 lettres seront alors rédigées de par le monde : d’Italie, de Pologne en passant par l’Argentine ou encore le Mexique ou le Brésil...1 000 sont alors choisies dont celles de Théo et Yann, un couple du Val de Saire.

Deux lettres d'amour et une sacrée surprise

« J’ai vu cette information dans différents médias au mois de janvier, j’ai alors tenté ma chance et Yann m’a suivi sans que je le sache » explique Théo. Les deux hommes rédigent alors en secret un poème sur le thème de l’Amour. Première sélection : 2 000 lettres parmi plus de 40 000 écrites à travers le monde sont retenues. Au final ce sont "1 000 lettres qui partiront dans l’espace et un jury littéraire a ensuite sélectionné 500 coups de cœur afin d’être manuscrites. Malheureusement, je faisais partie des 1 000 mais pas des 500. C’est à ce moment que Yann m’a fait la surprise et m’a averti que la sienne en faisait partie », raconte Théo. Ces 1 000 lettres qui auront la chance de voyager dans l’Espace partiront en novembre pour Cap Canaveral, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX. « Les lettres seront dans un colis d’environ 500 g soit 0.002% de la charge utile de la fusée. Dans l’espace, elles seront exposées à l’environnement spatial et pourront alors changer légèrement de teinte durant les 100 millions de kilomètres qu’elles parcourront», explique Yann.

L'Amour en orbite

Après 6 mois en orbite sur la Station Spatiale Internationale (ISS), les lettres reviendront sur Terre dans une capsule qui amerrira dans l’Atlantique puis elles seront expédiées à leur destinataire. « L’envoi des lettres n’ajoute aucun coût carbone supplémentaire et contribue à la recherche scientifique et au ravitaillement des astronautes», expliquent Théo et Yann. Une aventure inédite et originale que ces lettres du Val de Saire envoyées dans l'espace et un petit bonheur cosmique dans ces temps difficiles. Ca fait du bien non ? :)



Théo et Yann comptent se rendre à Cap Canaveral en novembre prochain pour voir le décollage de leurs lettres.