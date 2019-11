Les lotos sont de retour en Indre-et-Loire !

Indre-et-Loire, France

Ils sont des centaines chaque année à venir participer aux dizaines de lotos organisés chaque fin de semaine en Indre et Loire. Un grand loto est d'ailleurs organisé lundi 11 novembre après midi à Loches avec à la clé 3.000 euros de lots à distribuer.

Dimanche 10 novembre, un loto était aussi organisé à la salle Atout de coeur à Montbazon au profit de l'association "les amis de Messamena" qui aide à promouvoir l'auto développement des populations dans le sud du Cameroun.

280 personnes sont venues de toute l'Indre et Loire pour jouer et tenter de remporter le gros lot.

Le tirage au sort des numéros est maintenant informatisé © Radio France - Manon Derdevet

Certains joueurs qui participent aux lotos en Indre-et-Loire sont presque des professionnels. Comme Marie-Claude et ses amies de Joué-lès-Tours qui font un loto toutes les semaines. Pour être sûres d'avoir une bonne table, près de l'animatrice, elles réservent à l'avance mais elles arrivent aussi plus d'une heure avant le début du jeu. "Je vis seule et on retrouve presque toujours les mêmes personnes. Même si on ne gagne pas toujours, ça nous permet de passer des bons après-midis" explique cette septuagénaire.

De plus en plus de jeunes joueurs

Certains viennent avec un porte-bonheur "dans l'espoir de gagner !" s'amusent les participants. Il faut dire que les lots sont alléchants : "un micro-onde, un clic clac, ou encore un bon d'achat de 400 euros" explique Elsa, animatrice de loto professionnelle. Elle en anime tous les vendredis, samedis et dimanches ainsi que les jours fériés.

Et qui a dit que le loto c'était un jeu réservé aux personnes âgées ? Dans la salle, de nombreux jeunes se prêtent également au jeu. Comme Elodie, 23 ans "je viens tous les week-end et il y a de plus en plus de jeunes ! A force de gagner on a envie de continuer" s'amuse la jeune femme qui est venue comme toujours avec ses amis.