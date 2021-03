La mairie d'un petit village de l'Orne reçoit une "Marianne d'Or" pour sa cérémonie de voeux en kilt

Le maire et le maire délégué avaient déambulé sur l'estafette municipale en kilt pour souhaiter la bonne année dans le village, en janvier.

Un prix national pour avoir "fait les kékés sur une remorque", c'est inattendu, sourit Julien Salliot. Maire délégué de Montsecret-Clairefougère, 682 habitants dans l'Orne, il avait souhaité la bonne année d'une manière un peu particulière à ses administrés en janvier dernier, vu que les cérémonies en mairie étaient proscrites avec l'épidémie de coronavirus. Avec le maire de la commune, Maxime Guilmin, ils sont montés sur une remorque munie d'enceintes, habillés d'un kilt et de leur écharpe tricolore, et ils étaient passés dans les hameaux pour souhaiter la bonne année aux habitants à la fenêtre. Une prestation pour laquelle ils ont reçu, lundi 22 mars, une "Marianne d'Or de la cérémonie des voeux la plus originale".

Un concours un peu confidentiel

La Marianne d'Or, c'est une distinction créée en 1984, pour récompenser et mettre en valeur l'action civique des maires de France. Certes, le concours est relativement confidentiel, dirigé par Alain Trampoglieri, dont un article de Libération daté de 1995 nous apprend qu'il a été ex-"journaliste à France-Inter accrédité sur le perron [de l'Elysée], engagé dans les législatives de 1978 pour l'UDF, commissaire général de Mairie-Expo depuis 1984", et plus récemment, aux dernières élections municipales, candidat à la mairie d'un petit village de 275 habitants en Auvergne.

Qu'importe, les deux copains maire et maire délégué de Montsecret-Clairefougère prennent la distinction. Pour l'instant, ils n'ont pas eu de contact avec Alain Trampoglieri, simplement vu l'annonce sur le site internet du concours. Ils espèrent quand même recevoir la statuette dorée de Marianne : "Ca va finir sur une étagère dans la mairie", conclut Julien Salliot.