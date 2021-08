Les maires héraultais sont bien arrivés à Toulouse en vélo

Les maires cyclistes partis de Gignac jeudi matin sont bien arrivés à Toulouse vendredi à 16 h. Les élus à la tête des communes de Campagnan, Montpeyroux et Bélarga ont parcouru 230 km à vélo comme prévu. "J'ai pas mal aux jambes, j'ai mal aux fesses. Mais on est apaisés parce qu'on a réussi notre défi sans accident" se réjouit Jean-Marc Isure, maire de Campagnan à la fin du périple. "On est tous très fiers d'avoir réussi pour l'association" ajoute José Martinez, maire de Bélarga.

Des dons pour des personnes handicapées

Quelques communes traversées dans laquelle ils se sont arrêtés leur ont fait un don. Une cagnotte est ouverte sur le site de l'ADPEP34. L'argent servira à la maison d'accueil pour personnes handicapées, "L'Ensoleillade" à Saint-André-de-Sangonis. Notamment à aider à construire un jardin dans leur nouvel établissement d'accueil pour jeunes handicapés qui ouvre fin août