Les marcheurs de l'Himalaya ont réussi leur ascension !

Les 16 marcheurs de l’Himalaya ont réussi leur mission ! Ils ont atteint le Stock Kangri sur le toit du monde à 6.153 mètres d'altitude ce mardi après-midi.

Les 16 marcheurs de l’Himalaya ont réussi leur mission ! Ils ont atteint le Stock Kangri sur le toit du monde à 6.153 mètres d'altitude ce mardi après-midi. Nous avons reçu un appel très bref de notre journaliste Justine Leclercq, qui a embarqué dans l'aventure avec les 16 courageux grimpeurs depuis le 1er juillet.

"Nous avons réussi !"

"Nous avons réussi !" Trois mots pour nous indiquer que l'équipe d' "Exploits sans frontières", a atteint le sommet de l'Himalaya en Inde et par conséquent réalisé leur objectif : déposer sur le toit du monde 86 galets peints en bleu, blanc et rouge et marqués du nom des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016.

Ils sont partis il y a une dizaine de jours en Inde et après avoir réalisé leur ascension finale lundi soir (2.000 mètres de dénivelé), les marcheurs vont désormais redescendre.

Le compte Twitter @LayaLouGabian de notre journaliste Justine Leclercq devrait bientôt vous donner des nouvelles !