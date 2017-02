Les marins sont de retour à Saint-Martin-Sainte-Catherine

Dans le Sud de la Creuse, Saint-Martin-Sainte-Catherine a des envies de grand large. Ce samedi, elle a renouvelé son partenariat avec la Marine Nationale. La commune de 300 habitants parraine l'Athos, patrouilleur de la Gendarmerie Nationale.

A Saint-Martin-Sainte-Catherine, on aime les bateaux et on le fait savoir. Après avoir parrainer pendant deux ans deux navires de la Marine Nationale, l'Athos et l'Aramis, la commune du sud creusois remet ça. Le partenariat signé en 2013 était devenu caduque en 2015, suite à une réorganisation des bases militaires. Après un an de repos. Mais, pas question de laisser tomber pour le maire, Jean-Michel Pamiès et son conseil municipal, qui ont signé ce samedi une nouvelle convention : ce parrainage "est une vitrine pour la commune, le canton, département et même l'ancien Limousin."

La rencontre des marins et des terriens

La commune de Saint-Martin-Sainte-Catherine est l'une des 143 collectivités adhérentes à l'Association des Villes Marraines des forces armées, dont Gérard Moukbirian est le délégué général : "le but c'est de rapprocher les militaires des civils et les civils des militaires et Saint-Martin-Sainte-Catherine fait ce qu'il faut pour ça marche."

Repas partagé entre les habitants de Saint-Martin-Sainte-Catherine et l'équipage de l'Athos © Radio France - Valérie Mosnier

La commune parraine toujours le patrouilleur Athos. L'équipage n'est plus basé à Anglet, au Pays Basque, mais à Cherbourg, dans La Manche. Pour le reste, rien ne change puisque les gendarmes maritimes devraient venir une à deux fois par en Creuse. Ils seront accueillis, comme c'était le cas ce week-end dans des familles de la commune.

Catherine participe depuis le début du partenariat. Après trois marins, c'est Nicolas, un gendarme maritime, qui est chez elle : "On les reçoit dans notre maison, on prend le petit-déjeuner, on a fait visiter notre petit village. La mer est très loin pour nous et c'est très agréable de voir des gens venir nous expliquer leur mission... "

Pour les militaires, c'est l'occasion de voir autre chose, mais aussi de promouvoir la Creuse dans le Cotentin et leur métier auprès de "terriens". D'ailleurs, le maire de saint-Martin-Sainte-Catherine souhaite renouveler le partenariat qu'il existait avec des élèves de la classe SEGPA du collège de Bourganeuf _"ça permettait aux enfants en passe d'apprendre un métier très rapidement, ça pouvait ouvrir des horizons pour ces enfants là "_explique Jean-Michel Pamiès.

Catherine, elle, espère bien un jour aller jusqu'à Cherbourg pour voir le patrouilleur Athos et pourquoi pas faire une petite sortie à bord ! L'équipage de l'Athos arrivé vendredi... repart ce dimanche matin. Le patrouilleur reprend la mer mercredi pour des missions de surveillance côtière, de contrôle des pêches ou d'escortes de bateaux étrangers.