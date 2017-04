Les Matrus en campagne : les élèves d’Aurec-sur-Loire et la Présidentielle

En cette période de campagne électorale, France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux plus jeunes et pose ses micros dans les écoles de la Loire et de Haute Loire. Du 10 au 16 avril, ce sont les élèves de l’école élémentaire « le Pré Vert » d’Aurec-sur-Loire qui ont la parole.

Et si la politique était aussi un jeu d’enfants ? Les Matrus en campagne vous disent tout sur la présidentielle. Alors que les candidats et leurs soutiens sont partout dans les médias, qu’en retiennent nos enfants ? Est-ce qu’ils comprennent l’enjeu du scrutin du 23 avril et 8 mai ?

Les réponses des 57 enfants d'Aurec : Valentin, Lucas , Jules, Jeremy, Enzo , Colin, Camille, Lola, Taïs, Gil, Elsa, Emma, Tiana, Alix, Antonin, Celyan, Noah, Melinda, Cynthia, Maelle, Loane, Timéo, Liséa, Lola, Elsa, Julie, Emma, Loane, Cynthia, Emma, Nathan, Quentin, Sarad, Esteban, Gabriel, Joris, Roxanne, Mathilde, Chloé, Léa, Chloé, Noémie, Lali, Zoé, Noam, Mohamed, Thomas, Raphael, Tom, Louis, Lou, Louane, Laura, Nathan, Alan, Mathis, Lilian.

Est-ce que vous avez envie de voter ? Quel est le bon âge pour voter ?

Colin : « Oui j’aimerai bien voter. Pour se sentir grand » Emma : « 18 ans, c’est le bon âge pour aller voter car 15 ans t’as pas le temps avec tes études d’aller voter. » Lola « T’as le temps à 15 ans car voter ce n’est pas long faut aller mettre une enveloppe. »

Est-ce qu’un président doit être gentil ou méchant ?

Pour Tom et Louane c’est les deux : « Pour les attentats il faut être sévère, mais pour aider les personnes, il faut être gentil. » « Gentil auprès des victimes, mais sévère dans les réunions avec d’autres président. La France est gentille mais des fois il y a des limites. »

Comment se passe un jour de vote ?

Emma : « Voter c’est un droit mais si on est malade c’est normal de pas y aller, mais c’est mieux si on y va. » Julie : « On a le droit de pas y aller, mais si tu ne votes pas c’est obligé qu’il y ait un dictateur. »

Est-ce que les femmes ont le droit de voter ?

Lola « Les hommes et les femmes sont égaux, il y en a pas un de plus fort. » Lali : « Avant il y avait une différence entre filles et garçons. Les hommes allaient travailler. Je suis contente que ce ne soit plus le cas. »

Qu’est-ce que le président doit faire pour protéger la planète ?

Noam : « Il faut que l’on pollue moins, par exemple arrêter de jeter des déchets, prendre des vélos, marcher. » Quentin : « Faire des pistes cyclables et des routes pour récupérer de l’énergie quand on roule pour les lampadaires. »

Moi Président, il y aurait des frites à la cantine

Les enfants se sont aussi pliés à l’exercice du « Moi Président ». Et ça donne des choses très sérieuses comme Mathilde qui s’indigne : « Moi présidente ce que je voudrais c'est que les pauvres qui sont dehors ou dans leur voiture aient un logement. Pourquoi les riches sont dans des maisons et ceux qui n’ont plus de boulot seraient dehors dans le froid ? » Il y aussi des cris du cœur comme celui de Colin : « Moi président je voudrais des frites à la cantine au moins une fois par mois !»

La présidentielle vu par les enfants