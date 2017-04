Les Matrus en campagne : les élèves de Pomeys et la présidentielle

En cette période de campagne électorale, France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux plus jeunes et pose ses micros dans les écoles. Du 17 au 23 avril, ce sont les élèves de l’école élémentaire de Pomeys, village voisin Chazelles-sur-Lyon, qui ont la parole.

Et si la politique était aussi un jeu d’enfants ? Les Matrus* en campagne vous disent tout sur la présidentielle. Alors que les candidats et leurs soutiens sont partout dans les médias, qu’en retiennent nos enfants ? Comprennent-ils l’enjeu du scrutin du 23 avril et 8 mai ?

La réponse des 43 enfants de l’école publique de Pomeys, élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 : Clara 8 ans, Clément 7 ans, Ambre 7 ans, Corentin 11 ans, Maël 10 ans, Maïa 9 ans, Fantine 9 ans, Eliot 8 ans, Maelis 10 ans, Maelys 11 ans, Juliette 7 ans, Hipolyte 7 ans, Jean Baptiste 8 ans, Clément 10 ans, Baptiste 9 ans, Dany 11 ans, Damien 8 ans, Éléonore 10 ans, Melvyn 11 ans, Clément 8 ans, Maeva 9 ans, Adriana 8 ans, Aurélie 10 ans, Kilian 10 ans, Adam 10 ans, Gabrielle 7 ans, Baptiste 11 ans, Baptiste 8 ans, Sacha 8 ans, Éléonore 9 ans, Morgane 11 ans, Mathieu 11 ans, Cyrielle 10 ans, Léonis 9 ans, Anaé 8 ans, Emma 9 ans, Léo 9 ans, Louis 9 ans, Sacha 10 ans, Martin 10 ans, Noé 9 ans, Fanny 8 ans, Benjamin 9 ans

Combien dure le mandat d’un président ?

Les Matrus en Campagne : diffusé le lundi 17 avril Partager le son sur : Copier

Maël : "Un mandat de cinq ans : c’est la moitié de mon âge, Ça fait long. Il faut un peu moins." Eliot : "Pour un enfant ou un président c’est la même chose, cinq ans c’est très long, on a le temps de se baigner ou de jouer." Maelys : "Cinq ans c’est bien car en deux ans, il n’aurait pas le temps de mettre des règles, changer les choses, il faut du temps pour remplir les papiers."

© Radio France

Quel est le bon âge pour être président ?

Maelis : "Pas trop vieux ni trop jeune. Car quand on est trop vieux on perd sa tête et quand on est trop jeune et on n’a pas trop d’expérience." Corentin : "Je ne suis pas trop d’accord parce que Mélenchon et Fillon, ils ne sont pas entre les deux-âges. Ils ont peut-être la 'soixante-dizaine' vu leurs têtes".

Vos parents vous disent-ils pour qui ils vont voter ?

Pourquoi le vote est secret ? Léonis : "Mes parents, ils gardent leur vote secret mais ils le disent que quand je suis couché. Mais ils ne veulent pas que j’entende les trucs comme ça car ils ont peur que je le dise à des copains." Éléonore: "Il y a en a qui peuvent dire 'mais non mais lui il est nul pourquoi tu l’as choisis' ou après ils peuvent peut-être se battre, 'mais non pourquoi t’es avec lui, moi je t’aime plus.'"

© Radio France

Quelle est la différence entre un roi et un président ?

Maelys : "Les rois ils ont des couronnes et de beaux habits pas comme des costumes pas comme les présidents." Éléonore : "Les rois ils ne donnent pas d’ordre et les présidents ils donnent des consignes pour qu’on soit mieux et qu’on s’adapte aux autres." Hipolyte : "Les rois ça reste tout le temps les rois, ça reste pas tout le temps 5 ans après ça change de Président."

© Radio France

Combien de candidats se présentent-ils cette année pour la présidentielle ?

Kilian : "Il faudrait entre 15 et 20 candidats aux élections. Avec plus de 20, il y aura plus trop de déçus de ne pas être président. Et au moins 15 car, il faut quand même du choix, parce que s’il n’y a que des nuls on ne sait pas pour qui voter." Adam : "Je pense aussi qu’il faudrait à peu près 20 candidats, car avec plus, les débats prendrait trop de temps. Déjà on entend parler que de ça, je pense qu’il y en a bien assez ."

© Radio France

Moi président

Les enfants se sont aussi pliés à l’exercice du "Moi Président", une manière d’entendre les préoccupations des enfants. Il y a Baptiste : "Moi Président, je demanderais que mon frère arrête de me taper dessus tout le temps. Et qu’on arrête de polluer la planète". Ou Melvyn qui est pour le salary cap "Les footballeurs ils gagnent trop d’argent. Cristiano Ronaldo gagne 13 millions d'euros par mois. Il faudrait 2000 euros par mois, se serait largement suffisant. "

La présidentielle vue par les enfants c’est tous les jours à 7h12 et 12h10 sur France Bleu Saint-Étienne Loire.

* Matrus : mot gaga qui signifie "enfant", "gamin"