Les Matrus en Campagne : les élèves de Saint-Étienne et la présidentielle

En cette période de campagne électorale, France Bleu Saint-Étienne Loire donne la parole aux plus jeunes et pose ses micros dans les écoles de la Loire et de Haute-Loire. Du 1er au 7 mai, ce sont les élèves de l’école élémentaire "La Molina" à Saint-Étienne qui ont la parole.

Et si la politique était aussi un jeu d’enfants ? "Les Matrus en campagne" vous disent tout sur la présidentielle. Alors que les candidats et leurs soutiens sont partout dans les médias, qu’en retiennent nos enfants ? Comprennent-ils l’enjeu du scrutin du 23 avril et 8 mai.

La réponse de 24 petits stéphanois de CM1 de l’école de La Molina : Ounayssa 9 ans, Zaineb 10 ans, Ryad 10 ans, Sid-Ali 9 ans, Nour 9 ans, Welwitcha 9 ans, Hédi 10 ans, Massyl 9 ans, Marwa 9 ans, Wafa 9 ans, Yassine 9 ans, Fouad 10 ans, Boualem 9 ans, Sarah 9 ans, Maïssa 9 ans, Sana 9 ans, Fatima Zohra 10 ans, Tahar 9 ans, Ilyes 9 ans, Yasmine 9 ans, Ihssane 9 ans, Ziyad 10 ans, Dalil 9 ans, Fatima 9 ans.

Un président peut-il avoir une vie normale ?

Nour : "Le président, il demande à quelqu’un ou sa famille de faire ses courses car lui il a trop de choses à faire." Sid-Ali: "Si le président va au marché, tout le monde va sauter sur lui." Ryad : "Je ne pense pas que le président aille au cinéma car il doit en avoir un chez lui parce qu'il est riche." Massyl : "Moi, je n’aimerais pas être président car tout le monde saute sur toi, il a des gardes du corps, t’es dans une maison t’es tout seul, tu ne peux pas faire tes courses, t’es pas normal."

Y a-t-il un président de l’Europe ?

Sid-Ali : "Un président, il peut guider juste un pays. L’Europe ce serait trop pour lui." Ounayssa : "Être président de l’Europe serait trop grand à gérer. Après les autres ils seraient jaloux."

Avec qui le président gouverne-t-il ?

Ziyad : "Le président gouverne avec un ministre, par exemple si le président il y a des choses qu’il ne sait pas faire il lui demande des idées." Dalil : "Le président gouverne peut-être avec les autres maires."

Comment faire passer des messages au président ?

Sana : "Si je pouvais demander quelque chose au président, se serait de faire ce qu’il a dit qu’il allait faire." Fatima : "Pour contacter le président on doit écrire une carte. Mais je ne pense pas qu’il va la lire parce qu’il reçoit peut-être beaucoup de cartes."

C’est quoi faire campagne pour un candidat à la présidentielle ?

Boualem : "Si j’étais candidat à la présidentielle je me sentirais stressé mais j’essaierais de pas l’être trop car je m’en souviens, la dernière fois que j’avais trop stressé, j’avais fait pipi sur moi." Massyl : "Les présidents, quand ils disent je vais faire ça après quand ils sont présidents ils ne font pas tout. Ils oublient les choses qu’ils ont dites." Welwitcha : "Quand je serais grande, je n’irai pas à des meetings, y a trop de bruit on ne comprend pas."

Moi président

Les enfants se sont aussi pliés à l’exercice du « Moi président ». Les élèves se sentent très concernés et touchés par les questions de racisme, comme Maïssa : "Moi présidente, on serait tous égaux. Noir ou blanc on est tous pareils même si on est noir, même si t’es moche même si t’es belle, même si t’es folle." En tout cas, le statut privilégies du chef de l’État fait envie à ces enfants. Ryad : "Moi président, tout sera gratuit. Tu pourras prendre un truc, ce ne sera pas du vol car ce sera tout gratuit." Nour : "Moi présidente, j'obligerai les parents à faire coucher les enfants à l'heure qu'ils veulent quand y a école. Vers 2h du matin. Je pourrais regarder la télé, des séries des émissions des films."

* Matrus : mot gaga qui signifie "enfant", "gamin"