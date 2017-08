Les meilleurs chiens de troupeaux de France réunis à Montbozon en Haute-Saône

Montbozon accueillait ce dimanche la finale nationale de chiens de troupeaux sur bovins. Le vainqueur est un basque, Gilles Etchegoyen, avec sa chienne Gaya. 21 couples maître-chiens venus de la France entière étaient en compétition.

Etre chien de berger est un métier exigeant, c'est ce qu'ont pu constater les 5000 de spectateurs venus assister à la finale nationale de chiens de troupeaux organisée ce dimanche par l'Association des chiens de troupeaux de Haute-Saône. 21 couples maître-chiens se sont affrontés toute la journée sur un parcours identique. L'objectif, guider cinq génisses, sans les disperser, et sans un aboiement.

L' exercice est similaire à un concours équestre sauf qu'il correspond au plus près au travail quotidien des éleveurs. Orientés par les coups de sifflets de leur maîtres, les chiens ont gérés seuls les bêtes tout au long d'un parcours bien précis. Tout d'abord, il a fallu aller les chercher à l'autre bout du champ pour les amener à l'éleveur. Ensuite, guider les animaux sur un chemin défini, notamment passer entre deux piquets de bois. Pour finir, chiens et éleveurs devaient parvenir à faire monter les bêtes dans un camion à bestiaux. Le tout, en moins de 25 minutes.

Les spectateurs sont venu en nombre pour assister aux épreuves. Principalement des fermiers, qui travaillent eux-même avec des chiens, mais également des passionnés de chiens, tous venus accompagnés de leur acolyte canin. © Radio France - Lila Lefebvre

Les border collie règnent en maître sur la discipline.

Tous les chiens en compétition étaient des border collie. Emilie Jeannin, éleveuse de vaches charolaise en Côte d'Or, et éducatrice de chiens de troupeau, ne participe pas au concours, elle a préféré amené sa dernière recrue, New, trois mois, "pour la sociabiliser aux autres chiens". Pour elle les border collie font le mieux le job : "c'est un chien qui est très très motivé par son boulot, qui a envie de travailler tout le temps, et qui a une autorité naturelle sur les animaux".